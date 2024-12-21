21 Aralık 2024 Cumartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Yalan, Yabani yeni bölüm yayınlanacak mı?

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırlıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte 21 Aralık cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV güncel yayın akışı bilgisi...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Yalan dizisi yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak.
TRT1 ekranlarında ise saat 20:00'da Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Atv'de ise yeni dizi Can Borcu ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek.
NOW TV'de RTÜK durdurma cezası alan Yabani yerine Şevkat Yerimdar Özel bölümü ekrana getirilecek.
ATV YAYIN AKIŞI:
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Kuruluş Osman
13:40 Alfa Kurt
15:40 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:30 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Siyah Kalp
04:45Bahar
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Sen Ağlama İstanbul
02:00 Sahipsizler
04:30 Söz
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sen Ağlama İstanbul
09:30 Dizi
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sahipsizler
14:30 Dizi
16:45 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
23:15 Sen Ağlama İstanbul
TRT1 YAYIN AKIŞI:
06:00 Beni Böyle Sev
08:05 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
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