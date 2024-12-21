21 Aralık 2024 Cumartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Yalan, Yabani yeni bölüm yayınlanacak mı?

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırlıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. İşte 21 Aralık cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV güncel yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?



Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Yalan dizisi yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

TRT1 ekranlarında ise saat 20:00'da Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv'de ise yeni dizi Can Borcu ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek.

NOW TV'de RTÜK durdurma cezası alan Yabani yerine Şevkat Yerimdar Özel bölümü ekrana getirilecek.

ATV YAYIN AKIŞI:



00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Kuruluş Osman

13:40 Alfa Kurt

15:40 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:30 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI:



00:15 Annem Ankara

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Taş Kağıt Makas

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

SHOW TV YAYIN AKIŞI:



00:15 Sandık Kokusu

02:45 Siyah Kalp

04:45Bahar

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Bahar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI:



00:15 Sen Ağlama İstanbul

02:00 Sahipsizler

04:30 Söz

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sen Ağlama İstanbul

09:30 Dizi

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sahipsizler

14:30 Dizi

16:45 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

23:15 Sen Ağlama İstanbul

TRT1 YAYIN AKIŞI:



06:00 Beni Böyle Sev

08:05 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı