Anayasa Mahkemesi (AYM), sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin 6222 sayılı Kanun kapsamında uygulanan seyirden men tedbirine yönelik kritik bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, spor müsabakalarında şiddet, tehdit ve hakaret suçları kapsamında soruşturma geçiren kişilere verilen maç izleme yasağına ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

KARAKOLDA İMZA ZORUNLULUĞU DA İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, haklarında soruşturma başlatılan kişilere uygulanan seyirden men tedbirine itiraz hakkı tanınmamasını Anayasa'ya aykırı buldu. Ayrıca yasak kapsamındaki taraftarların her müsabaka saatinde karakola giderek imza verme zorunluluğu da iptal kararı kapsamında yer aldı.

AYM'DEN TARAFTARLARIN HAKLARINA VURGU

Gerekçeli kararında seyirden men tedbirinin uzun süre devam edebilmesine dikkat çeken AYM, uygulamanın kişilerin günlük yaşamı üzerindeki etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Mahkeme, tedbir süresince kişilerin çalışma hayatı, mesleki faaliyetleri ve ailevi koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

TEKNOLOJİK DENETİM VURGUSU

AYM, zaman içinde şartları değişen kişilere yükümlülüğün hafifletilmesini veya tamamen kaldırılmasını talep etme hakkı tanınmamasının temel hak ve özgürlüklere ağır bir müdahale oluşturduğuna hükmetti. Kararda ayrıca stadyuma giriş yasağının günümüz teknolojik imkanlarıyla etkin biçimde denetlenebileceğine işaret edildi.