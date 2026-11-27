UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında tarafsız saha olan Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Özcan, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Milli oyuncu, sahadaki gelişmelerin ve yaşananların maçı kendileri için özel kıldığını dile getirdi.

"BU MAÇ BİZİM İÇİN MİLLİ MESELE OLDU"

Galibiyetten dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan ve diğer kulüpler ile taraftarlara teşekkür eden Salih Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maç bizim için milli mesele oldu! Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe.... Bir milli mesele oldu. Yendiğimiz için çok mutluyuz."

"GALİBİYETİ TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ"

Maç öncesi yolculuk sürecine ve tribünlerde yaşanan olaylara da değinen Salih Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün biraz değişik geldik. Ona rağmen çok mutluyuz kazandığımız için. Taraftarımıza da geçmiş olsun. Birkaç kişi yaralanmış, onlara da geçmiş olsun. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz."