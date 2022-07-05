21 yıllık sağlık çalışanı dördüncü üniversitesinden birincilikle mezun oldu

MEHMET ÇALIK - Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde laboratuvar teknikeri olarak çalışan 51 yaşındaki Ahmet Dönmez, dördüncü üniversitesinden bölüm birincisi olarak mezun olmayı başardı.

Afyonkarahisar'da yaşayan 3 çocuk babası Dönmez, 1993 yılında kazandığı İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu.

Dönmez, 2001 yılında laboratuvar teknikeri olarak atanarak memuriyet hayatına başlamasının ardından 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nü kazandı.

Açıköğretimle yürüttüğü eğitimin sonunda 2009 yılında mezun olan Dönmez, 2015'te Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü kazandı.

Buradan da 2019 yılında mezun olan Dönmez, eğitim hayatına ara vermeyerek aynı yıl Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne girmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar'dan dersleri için Uşak'a gelip giden Dönmez, muaf olduğu dersler nedeniyle 3 yılda tamamladığı bölümünü birincilikle bitirdi.

Mezuniyet töreninde çocuğu yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla kep atan Dönmez, bölüm birinciliği plaketini almanın gururunu yaşadı.

Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dördüncü üniversitesini birincilikle bitirmenin sevincini yaşadığını, eğitim hayatını burada sonlandırdığını söyledi.

Kendisini geliştirmeyi ve yenilemeyi sevdiğini dile getiren Dönmez, "Üniversite, değişen dünyada bakış açınızı değiştiriyor. Sürekli gelişmelere ayak uydurabiliyorsunuz. Ufkunuzu genişletiyor. Çok mutluyum, gururluyum. Yaşım biraz daha müsait olsa devam ederdim. İnşallah benim bu çabalarım genç arkadaşlara, öğrencilere örnek olur." dedi.

- "(Tarımı) Bilinçli yapmak için ziraat mühendisi olmaya karar verdim"

Üniversitede çocuğundan küçük sınıf arkadaşlarının bulunduğunu, öğrenmenin yaşının olmadığını göstermeye çalıştığını aktaran Dönmez, salgında yoğun mesai nedeniyle derslere devam etmede zorlandığına işaret etti.

Dönmez, duygularını şöyle aktardı:

"Ben bir babayım. Çalışıyorum. Nöbet tutuyorum hastanelerde. Bir de sağlık personeleyim ayrıca. Salgın döneminde çok çalıştık, yıprandık. Ben Afyonkarahisar'dan gelip gittim. Nöbetimi tutup, ertesi gün derse geldim. Maddi manevi gayret göstererek Allah'a şükür bitirdim. Okumanın yaşı yok. Ben bunu kanıtlamış vaziyetteyim şu anda. Yaptığınız mesleği mutlaka severek ve isteyerek yapın. Her şeyden bilginiz olsun. Mesleğinizi en iyi şekilde öğrenerek, severek yapın."

Birkaç yıl sonra emekli olacağını, eğitim aldığı son bölümle aslında emekliliğe yatırım yaptığını dile getiren Dönmez, "Uzun yıllardır toprakla uğraşıyorum. Ufak tefek bir bahçem var. Bunu bir üst kademeye taşıyıp daha bilinçli yapmak için ziraat mühendisi olmaya karar verdim. Emekli olduktan sonra da Sandıklı ilçesindeki seralarda mühendis olarak çalışma imkanım olabilir." diye konuştu.

