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22 Eylül reyting sonuçları! MasterChef Türkiye mi, Evlilik Hakkında Her Şey mi?

23.09.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Eylül Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye, Cinayet Süsü, Yalancı, Evlilik Hakkında Her Şey, Dünya Hali gibi yapımlar yayınlandı. Dün yayınlanan programların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor.

22 Eylül reyting sonuçları! MasterChef Türkiye mi, Evlilik Hakkında Her Şey mi?

22 Eylül 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Cinayet Süsü, Show TV’de Yalancı, Star TV’de Olanlar Oldu, TRT 1'de Dünya Hali, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekrana geldi. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

22 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

22 Eylül 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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