22 Eylül reyting sonuçları! MasterChef Türkiye mi, Evlilik Hakkında Her Şey mi?

22 Eylül 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Cinayet Süsü, Show TV’de Yalancı, Star TV’de Olanlar Oldu, TRT 1'de Dünya Hali, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekrana geldi. Günlük olarak yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

22 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

22 Eylül 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.



