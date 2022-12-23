23 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu, ödül oyununu kim kazandı? Eski yarışmacılar yeniden MasterChef'te

MasterChef Tükiye'de bu akşamki bölümde hangi yarışmacı eleme adayı olacak büyük merak konusu oldu. 165. bölümü yayınlanan yarışmaya bu akşam eski sezonlardaki yarışmacılar konuk oluyor. TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yine heyecan dorukta. Peki yeni bölümde neler yaşanacak, eleme adayı kim olacak? İşte MasterChef Türkiye yeni bölümü ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF'TE ÇİFTE HEYECAN!

TV8'in büyük bir ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'te bu akşam çifte heyecan var. Hem eleme adayı belli olacak hem de ödül oyunu oynanacak. Önceki sezonlardan yarışmacılar bu bölüme konuk oluyor. Alican, Serhat, Uğur, Ayyüce, Mert ve Hasan bu akşamın konukları. Ödülü kazanmak için altı farklı ülkenin yemekleriyle yarışacak olan yarışmacılar Fas, Avustralya, İsveç, Peru, Vietnam ve Amerika mutfaklarından örnekler sunacak. Her kıtadan bir ülkenin yemeğinin seçildiği ve ilk olarak ödül oyununun oynanacağı bölümde yarışmacı eşleşmeleri ise şu şekilde :

Görkem - Serhat

Ayaz - Alican

Tolga - Mert

Burak Kaya - Hasan

Metin - Ayyüce

Kıvanç - Uğur

MasterChef Türkiye'de bu hafta Tolga ve Burak Kaya zaten potadaydı. Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunuyla potaya gidecek 3. yarışmacı belli olacak. Potaya gidecek 3. yarışmacının kim olacağı merak konusu.

AYYÜCE VE DANİLO ŞEF'TEN GÜLDÜREN ANLAR

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürilik yaptığı MasterChef Türkiye'de bu akşam komik anlar yaşandı. Şefler eski yarışmacılara hayatlarıyla ilgili sorular sordu. Sıra Ayyüce'ye geldiğinde eğlenceli anlar ekranlara yansıdı. İzmir'deki bir projesinden Danilo Şef'e bahsettiğini söyleyen Ayyüce'ye diğer şefler takıldı. Bir anda projenin tüm finansmanını Danilo Zanna'ya yıkan diğer şefler hem güldü hem güldürdü. Danilo Zanna'nın komik ama zor anları izleyenler için eğlenceli görüntüler oluşturdu.



