23 MART REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yüz Yıllık Mucize, Camdaki Kız ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi reyting sıralaması

Yüz Yıllık Mucize dizisi reytingleri merak konusu oldu. 23 Mart Perşembe akşamı yeni dizi Yüz Yıllık Mucize yayın hayatına başladı. Dizide Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’nun sahneleri sosyal medyada oldukça konuşuldu. Ayrıca bu akşam Camdaki Kız ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi de ekrana geldi.

23 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçlarına yarın sabah saat 10.00'da haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 MART PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

16 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sıradaCamdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV

2 ATV ANA HABER ATV

3 CAMDAKI KIZ KANAL D

4 ALDATMAK ATV

5 AL SANCAK TRT 1

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ALDATMAK (OZET) ATV

9 SURVIVOR TV8

10 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 AL SANCAK TRT 1

4 ALDATMAK ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

8 ALDATMAK (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SURVIVOR TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ALDATMAK ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 AL SANCAK TRT 1

7 ATV ANA HABER ATV

8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

9 ALDATMAK (OZET) ATV

10 SURVIVOR TV8

