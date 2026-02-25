Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan'ı paylaştı! 'Tıpkı babası'

17 Eylül 2024'te Roma'da evlenen oyuncu Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını 2025'in nisan ayında kucaklarına almıştı.

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan Kaan Yıldırım, oğlu Fikret Hakan ile baba-oğul fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

Oğlu ile objektif karşısına geçen oyuncu, çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun bir örnek stili dikkat çekti.

Fikret Hakan'ı görenler; 'aynı babası', 'tıpkı babası', 'babasına benziyor' yorumlarında bulundu.