MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan'ı paylaştı! 'Tıpkı babası'

2024'te Roma'da evlenen Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz geçtiğimi yıl oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına aldılar. Şimdilerde oğulları ile paylaşımlar yapmaya doyamayan ünlü çift bu karelere bir yenisini daha ekledi. Kaan Yıldırım, oğlunun yeni karesini Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan'ı paylaştı! 'Tıpkı babası'
Öznur Yaslı İkier

17 Eylül 2024'te Roma'da evlenen oyuncu Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını 2025'in nisan ayında kucaklarına almıştı.

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan Kaan Yıldırım, oğlu Fikret Hakan ile baba-oğul fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan ı paylaştı! Tıpkı babası 1

Oğlu ile objektif karşısına geçen oyuncu, çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun bir örnek stili dikkat çekti.

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan ı paylaştı! Tıpkı babası 2

Fikret Hakan'ı görenler; 'aynı babası', 'tıpkı babası', 'babasına benziyor' yorumlarında bulundu.

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan ı paylaştı! Tıpkı babası 3

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi
Bir türlü öpüşemediler! Kamera arkası görüntüleri ifşa oldu Bir türlü öpüşemediler! Kamera arkası görüntüleri ifşa oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.