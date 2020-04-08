YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacaklar

23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacaklar

İZMİR HABERLERİ  | 08.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçedeki her çocuğun evinde yaşayabilmesi için hazırlandıklarını söyledi.TBMM’nin açılışının 100.

23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacaklar

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçedeki her çocuğun evinde yaşayabilmesi için hazırlandıklarını söyledi.
TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, korona virüsü salgını nedeniyle ertelendi. Balçova ilçesinde ise her sokakta her çocuğun 23 Nisan coşkusunu yaşayabilmesi için farklı etkinlikler hazırlandı. Bir bölümü internet üzerinden olacak etkinliklerin duyuruları da başladı.
23 Nisan için çok kapsamlı bir etkinlik hazırladıklarını; ancak salgın nedeniyle üzülerek ertelediklerini belirten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "81 ilden gelecek çocuklarla büyük bir etkinlik yapacaktık; ancak şu anda bunun imkanı yok. Biz de çocuklarımızın bayram coşkusunu evlerinde kalarak yaşayacakları bir program hazırladık" dedi.
Balçova’da her sokakta, her çocuğa 23 Nisan coşkusunu hissettireceklerini belirten Başkan Çalkaya, "Çocuklarımızdan tek isteğimiz salgın süresince evden çıkmamaları. Bizim bayram sabahı onlara sürprizlerimiz olacak. Ayrıca internet üzerinden onlara ulaşacağız. Bunların duyurusuna başladık. Bugünleri atlatıp çocuklarımız ile tekrar meydanları dolduracağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

İzmir Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:18
İkindi
16:56
Akşam
19:48
Yatsı
21:08

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Duru Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Mert Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Başkan Gümrükçü, üniversite öğrencileriyle buluştu

Başkan Gümrükçü, üniversite öğrencileriyle buluştu

Özgür Yıldırım: "Öğretmenlere değer vermeyen hiç bir toplumun geleceği yoktur"

Özgür Yıldırım: "Öğretmenlere değer vermeyen hiç bir toplumun geleceği yoktur"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.