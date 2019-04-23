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23 Nisan'ın öteki yüzü!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de 14 yaşındaki İsa Yüksel, sokak sokak dolaşarak temizlik fırçası satıyor. 15 gün önce Adana'dan İstanbul'a babasıyla birlikte gelen ve ailesine destek olmak için sokaklarda fırça satan İsa, hayalinin avukat olmak olduğunu söylüyor.

23 Nisan'ın öteki yüzü!

8 çocuklu Yüksel ailesinin 3. çocuğu olan İsa bugünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğundan da habersiz.

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Adana'da eğitimini sürdüren ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi İsa, ekmek parası çıkarmak için fırça sattığını belirterek, "Bugün günlerden ne?" sorusu üzerine, "Bilmiyorum 23 Nisan'ın ne anlamı var. Bugün ne bayramı bilmiyorum. Bize çocuk bayramı yok ki, her gün bize çalışmak var. Okuyorum, avukat olmak istiyorum. Benle babam çalışıyoruz. 15 gündür İstanbul'dayız fırça satıyoruz" dedi.

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İsa, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlaması yapılan bir okulun önünden geçerken de kapının önünde duran bir veliye "daha çok esnaf nerede var" diye sorarak yoluna devam etti.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Bahçelievler çocuk işçi

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