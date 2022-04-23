23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, yanındaki 2 çocukla, törene katılanları selamladı.

Tepe ile beraberindeki çocukların, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, çocukların şiir okumasıyla son buldu.

Kutlama, Büyükşehir Belediyesi tarafından Masal Parkı'nda düzenlenen Çocuk Şenliği ile devam etti.

- Şanlıurfa

Şehitlik Abide Alanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt anıta çelenk bıraktı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra merkez Karaköprü ilçesi Ali Baba İlkokulu'nda devam eden törenlerde, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı, şiirler okudu.

Törende öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi.

- Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra merkez Dulkadiroğlu İlçesi 12 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi ve şiirler okundu.

Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediye verildi.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Malatya

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, beraberindeki öğrencilerle birlikte Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Aydın Baruş, etkinlikler kapsamında koltuğunu Suluköy Kahramanlar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sude Baştürk'e devretti.

Merkez Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okudu ve çeşitli gösteriler yaptı.

Gösterileri, Vali Baruş, 2 .Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ile vatandaşlar da izledi.

- Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programa kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenci ve veliler katıldı.

- Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

