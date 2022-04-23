23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Van Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkında Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyelerinin katıldığı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın sağlandığı törende, halk oyunları, müzik ve spor gösterileri sergilendi, şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çocuklar tören alanında düzenlenen değişik etkinliklerle de eğlenceli anlar yaşadı.

- Bitlis

Bitlis'te İsmail Eren Spor Kompleksinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de cumhuriyeti ilan ettiğini anımsatarak, "Gazi Mustafa Kemal, meclisin açılış yıl dönümünü geleceğimizin teminatı bu çocuklara hediye etmiştir" dedi.

Öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından şiirler okundu, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle son bulan törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Hakkari

Valilik önündeki tören İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün, Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 23 Nisan'ın önemine değinerek, çocukların bayramını kutladı.

Gür de günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada 23 Nisan'ı milletçe büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunması ve Türküler seslendirmesiyle son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, vali yardımcıları, kurum amirleri, asker, polis, öğrenci ve aileleri katıldı.

Programın ardından Belediye Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret eden Akbıyık, burada zaman geçiren çocukların oyunlarına eşlik etti, onlara balon dağıttı.

- İl Emniyet Müdürü Pınar, koltuğunu 7 yaşındaki çocuğa devretti

Polis üniforması giyen Hacı Salih Şen İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Toprak Şan, makam aracıyla geldiği İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde kendisini karşılayan mangayı selamladı.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, eşlik ettiği Şan'a temsili olarak koltuğunu devretti.

Koltuğa geçerek telsizle anons yapan Şan, ekiplere "Atamızın hediyesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. Pınar, yakından ilgilendiği Şan'a teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

- Muş

Muş'ta Türk Telekom İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Vali İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, bugünün dünyada resmi bayram olarak kutlanan tek çocuk bayramı olduğunu söyledi.

İftihar edilecek bir gün olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bugünün aynı zamanda TBMM'nin açılışıyla aynı günde olması da aslında manidar. Sevgili çocuklar bizler anne babalar olarak sizler için yaşıyoruz. Tüm gayemiz sizlere iyi bir gelecek vermek. Sizlerin ahlaklı, vatana millete faydalı iyi eğitimli insanlar olarak hayata hazırlanması. Bizim en büyük sevgimiz sizlere. Sizleri çok seviyoruz. Onun için bu sevginin de karşılıksız olduğunu biliyoruz. Sizlerden isteğimiz çocukluğunuzu yaşayın. Arkadaşlarınızla oyunlar oynayın. Ama aynı zamanda derslerinize çalışın. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Anne ve babanızın sözlerini dinleyin. Bu vatana hayırlı birer evlat olun."

Cumhuriyetin özünde çocuk sevgisinin olduğuna vurgu yapan, Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza iyi bir gelecek ortaya koymak için kütüphaneler, müzeler, okullar, spor tesisleri gibi tek çok yatırımı geliştirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Muş'ta bu gayret içerisindeyim. Sınıflarımız ideal düzeyde. Bu cumhuriyet ve anne babalar sizden çok şey bekliyor. Onun için çocuklar, annenizin babanızın sözlerini dinleyin. İnşallah her gününüz böyle bayram sevinciyle geçsin. Dün de şehit verdik. Şehitlerimi rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak üzere ebediyete intikal etmiş bu vatan için fedayı can eylemiş tüm şehitlerimize rahmetle anıyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çocuklar şarkılar eşliğinde gösteri sundu, şiirler okudu.

Vali Gündüzöz ve protokol üyeleri resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Millet Bahçesi'nde devam eden etkinliğe İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

