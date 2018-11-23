24 farklı kişiliği olan William Milligan'ın ilginç hayat hikayesi!

William, kumarbaz ve alkolik babasının intiharından sonra üvey baba ile büyüdü. Üvey baba, William'ı istismar etti. Bunu yaşadığında henüz 8 yaşındaydı ve bu onda travma yarattı.

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William'ın ilk suçları 20 yaşındayken gerçekleştirdiği tecavüz ve silahlı soygundu. 2 sene yattığı ıslah evinden şartlı tahliye edildi. Tahliyenin 7-8 ay kadar ardından bir üniversite kampüsünde 3 kadına daha tecavüz etti. Kurbanlarından biri William için “3 yaşında bir çocuk gibi davranıyordu” dedi. William'a bu olaylarla birlikte 3 çocuk kaçırma, 3 defa ağır soygun ve 4 kadına tecavüz suçlarından dava açıldı. Tekrar ıslahevine yatırıldı. Savunmasını hazırladığı sırada bir doktor tarafından akut şizofreni teşhisi koyulmuştu. Daha detaylı bir muayenede başka bir psikolog tarafından çoklu kişilik bozukluğunda karar kılındı.

Mahkemenin kararından sonra William'ın hayatı, devlete bağlı bir sürü akıl hastanesinde oradan oraya savrularak geçti. Sadece bir hastanede, doktorlar ona biraz yardımcı olabilmişti. Onun dışında teşhisler konusunda ilerleseler de, tedavi konusunda çaresiz kalıyorlardı. Uzunca bir süre sonra, Dr. David Caul tarafından tedavi edilmeye başladı. Hastanelerde geçen 10 yılın ardından mahkeme ona ceza vermedi; çünkü suçları işleyen, çoğu birbirinden habersiz olan alternatif “kişilikleriydi." Bu mahkeme kararı, alanında bir ilkti. Artık hastane odalarında veya parmaklıklar ardında yaşaması son bulduğunda, 36 yaşındaydı. William'ın adı, hastaneden çıktıktan sonra hiçbir suç olayına karışmadı.

Mahkeme kararıyla serbest bırakıldıktan 5 sene sonra, California’da yaşarken, Stormy Life Productions’la kısa bir film çekmek için yola çıktı. Bu yolculuktan sonra kendisine uzun süre ulaşılamadı, hiçbir tanıdığı kendisiyle iletişim dâhi kuramadı. Ve 2014 yılında, 59 yaşındayken, bir bakımevinde kanserden öldü.

İŞTE WILLIAM'IN 24 KİŞİLİĞİ 1) Billy: Öz kişiliği. 2) Arthur: Bilim ve sağlık konularında –özellikle hematoloji alanında- uzmanlaşmış, oldukça sofistike ve entellüktel bir İngiliz idi. 3) Ragen Vadascovinich: İsmi “rage again (yine öfke)” kelime grubundan gelen Ragen, “istenmeyen kişilikler”i düzenleyen, tehlikeli zamanlarda Arthur’u kontrol eden biriydi. Bu nedenle “öfke tutucu” olarak da tanımlanmıştı. Slav aksanıyla konuşup Sırpça yazabilen bir Yugoslav olduğunu söyleyen Ragen, ailesini desteklemek amacıyla soygunları yaptığını ama tecavüzlerle alakası olmadığını itiraf etmişti. 4) Allen: Tam bir dolandırıcı ve yönlendirici olan Allen, dış dünyayla iletişimi de en yüksek karakterdi. Bateri çalar, portreler çizerdi. Yalnızca sağ elini kullanmasına rağmen olağanüstü güçlüydü ve kişilikler arasında sigara içen tek kişiydi. 5) Tommy: Sık sık Allen ile karıştırılan 16 yaşındaki Tommy, zincirlerden kaçış gösterisi ustasıydı. Elektrik konusunda bir uzmandı. Allen ile en benzer yönleri, ressamlık yapıyor ve müzikle uğraşıyor olmasıydı. Özellikle manzara resimlerine odaklanmış durumda olan Tommy aynı zamanda tenor saksafon çalıyordu.

6) Danny: İnsanlardan ama özellikle erkeklerden korkan Danny, yalnızca natürmort resimler çizen, asla manzara resimleri çizmeyen bir ressamdı. Danny’e göre Chalmer (taciz eden üvey babası) kendi mezarını kazdırtmış ve onu orada yakmıştı. 7) David: 8 yaşındaki David, diğer kişiliklerin ağrı/acı duyduğu noktalarda, o ağrıyı almak için bulunduğundan “ağrı tutucu” olarak adlandırılmıştı. 8) Christiene: 3 yaşında ve disleksi rahatsızlığına sahip Christiene, Billy ne zaman başını belaya soksa, bir okul köşesine saklanmak isteyen bir kız çocuğuydu. Ragen ile arasında özel bir bağ bulunan Christiene’e Arthur, okuma yazma öğretmişti. 9) Christopher: Christiene’nin mızıka çalan erkek kardeşiydi. 10) Adalana: Şiirler yazan ve diğer kişilikler için yemekler yapıp evi temizleyen Adalana, bir lezbiyendi. Milligan’ın avukatının iddiasına göre, tecavüzleri gerçekleştiren kişi Adalana’ydı ve ne Billy’nin ne de diğer kişiliklerin bu tecavüzlerden haberi yoktu.

11) Phil: Brooklyn aksanı ile konuşan Phil, zaman zaman küçük çaplı suçlar tasarlayan bir katildi. Billy onu “suçlu” olarak işaretlemişti. 12) Kevin: Kevin bir suç planlayıcısıydı ve bir eczaneyi soymaya yönelik planlar hazırlamıştı. O da “suçlu” olarak etiketliydi. 13) Walter: Bir karga öldürdüğü için “istenmeyen” olarak işaretlenen Avustralyalı Walter, çok iyi yön duygusuna sahip, genellikle gözcü olarak kullanılan, büyük hayvan avı avcısıydı. 14) April: Üvey babası Chalmer’ı öldürme düşünceleri içerisinde olan kişilikti. Bunun için Ragen’ı ikna etmişti ama Arthur onunla konuşarak bu düşünceden son anda vazgeçirdi. 15) Samuel: Bir Yahudi olan ve kişiliklerin arasında Tanrı’ya inanan tek kişilik olan Samuel’in “istenmeyen” olarak işaretlenme sebebi; diğerlerinin kişisel resimlerini satmış olmasıydı. 16) Mark: Her şeyin yükünü çeken biri gibi tanımlanmıştı, Mark. Aynen bir zombi gibi, hiçbir şey yapmıyor denebilirdi. Sıkıldığı zamanlarda da dik dik duvara bakardı öylece. 17) Steve: Milletvekili olduğunu hiç kabul etmeyen Steve, bir düzenbaz ve taklitler yapan bir komedyendi. “İstenmeyen” olarak işaretlenme sebebi; bu komedisinin aile problemlerinden kaynaklı olmasıydı. 18) Lee: Ailesinin başını belaya sokacak kadar şakalar yapan Lee’nin “istenmeyen” listesinde olmasının sebebi; yaptığı şakalardan biri yüzünden hücre cezası alması oldu.