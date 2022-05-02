Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında karate müsabakalarında mücadele eden Erkek Kata Milli Takımı, finale çıktı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı finale kaldı.

Milli sporcu Sabri Kıroğlu aynı zamanda ferdi kata kategorisinde de finale çıkma başarısı elde etti.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.



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