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24 kez ameliyat masasına yattı! Fulden Uras son durumunu anlattı! 'Ateşli KOAH...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.11.2024 15:50
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Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden ve hastanede tedavi gören Fulden Uras, son durumu hakkında bilgi verdi. Uras "Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım" ifadelerini kullandı.

24 kez ameliyat masasına yattı! Fulden Uras son durumunu anlattı! 'Ateşli KOAH...'

Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras geçtiğimiz günlerde 24. kez ameliyat masasına yatmıştı.

Gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunları yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Fulden Uras sosyal medya hesabında sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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'ATEŞLİ KOAH TEŞHİSİ'

Uras, "Çok şükür her şey yoluna girmeye başladı. Biraz daha sürecim var. Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış bir kere daha anladım" ifadelerini kullandı.

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Ardından bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkürlerini ileten Fulden Uras; "Bu süreçte desteğini esirgemeyen doktorlarımdan, dostlarımdan ve beni hiç tanımadan dua eden, sağlığımı merak edip soran tüm sevenlerimden Allah, razı olsun" dedi.

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Geçen sene sağ memesi alınan Fulden Uras, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı açıklamada sol memesinin de alındığını açıklamıştı.

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Fulden Uras
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