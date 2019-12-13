24 yaşında emekliye ayrılan adamın sırrı sizi şoke edecek!

Mike Rosehart şimdilerde emekliye ayrılmış olan bir bilgi işlem uzmanı. Kısacık çalışma hayatı boyunca inanılmaz bir tasarruf moduna giren Mike, henüz 19 yaşına geldiğinde ilk evini alma şansını yakaladı. Mike şimdilerde 27 yaşında ve eşi Alyse ve iki çocuğuyla birlikte emekliliğinin tadını çıkarıyor. Mike’ın erken yaşta emeklilik hayali herkesin başarabileceği kadar basit bir şey aslında. İşte 3 farklı yaşam koçunun sırlarını öğrenmek için akıl danıştığı Mike’ın FIRE adını verdiği erken emeklilik yöntemi...
Erken emekli olmanın sırrı: Az harca, çok kazan ve aradaki farkı sürekli pozitif yönde açmaya çalış. Plan aslında çok basit, ancak asıl mesele bunu gerçek hayata uygulayabilmek. “Çoğu insan dışarıda yemek yemeye, arkadaşlarıyla bir yerlere gitmeye, sinemada film izlemeye, vs. karşı koyamıyor. Günümüz dünyasında para harcamak için o kadar çok yer var ki tasarrufa alan açmak çok zorlayıcı olabiliyor” diyor Mike. FIRE (Financial Independence and Retire Early): Finansal Bağımsızlık ve Erkek Emeklilik. FIRE modeli için aslolan zevkleri ertelemesini bilmek diyor Mike. Mike’ın aklına bu erken emeklilik fikri ilk olarak 2010 yılında Ontario, Kanada’da İşletme okurken gelmiş. Aynı dönemlerde, Danimarkalı astrofizikçi Jacob Lund Fisker’in kitabında okuduğu “ortalama bir maaşla finansal bağımsızlığı sağlamak” fikri de bu düşüncesinin pekişmesine sebep olmuş.
Bu teze göre herkes 5 yıl içerisinde emekli olabilir. “Henüz 17 yaşındayım, gencim ve çalışma isteğim var” diye düşünen Mike bu fikri derhal uygulamaya koymuş. Beni mutlu eden şeyin özgürlük ve istediğim şeyi yapabilmek olduğunu fark ettim diyen Mike üniversite hayatı boyunca hiç ara vermeden çalışmış.
“Fakir bir ailede, babasız olarak büyüdüm, dolayısıyla ekonomik olarak güvenebileceğim bir ailem yoktu.” Mike, “Üniversiteye gidebilmek için burs buldum. FIRE yöntemini uygulamaya başladığımda Tim Hortons’da çalışıyor ve asgari ücretin çok az üzerinde maaş alıyordum. O senenin yazında sınır hizmetlerinde daha iyi bir iş buldum ve çok iyi birikim yapma şansı yakaladım.” Diye anlatıyor bu yöntemi uyguladığı ilk yılını. Üniversitenin ikinci yılında Mike kendisine aylık 262 dolara bir oda tutuyor. Oda çok çok küçük, ancak Mike sadece uyumak için bir yere ihtiyacım vardı diyerek bunu hiç önemsemediğini anlatıyor. Market alışverişlerini de yaşamaya yetecek kadar yapmış, aylık ortalama market gideri 400 dolar civarında olmuş hep. Daha sonra sevgilisiyle birlikte 455 dolar kira ödedikleri bir apartman dairesine taşınmışlar, burada interneti komşularıyla ortak kullanıyorlarmış. İnternetten ücretsiz olarak bulduğu bir bisikleti tamir eden Mike her yere bunu kullanarak gitmeye başlamış, böylece yol parası masrafını sıfıra indirmiş.
Nihayet 19 yaşına geldiğinde yaklaşık 80 bin dolar birikimi olan Mike, sevgilisi Alyse ile birlikte London, Ontario’da bulabildikleri en ucuz evi 152 bin dolara satın almışlar. Evin kalan yarısını öğrenci kredisi ile ödemişler. Daha sonra bu evin, kendi kullandıkları odanın dışındaki tüm odalarını kiraya vermişler, evin kredisini bu kiralardan karşılamışlar. Sonunda okuldan mezun olduklarında ikisinin de hiçbir kredi borcu yokmuş. 2014 yılında evlenen çift düğün için masraf etmezken, balayını masraflarını da çok cüzi miktarda tutmayı başarmış. Mezuniyetin ardından Mike yıllık 42 bin dolar, Alyse ile yıllık 26.5 bin dolar maaşla işe girmiş. Aynı anda mülk yenileme işine de girmişler. Banka ile yaptıkları anlaşmayla evlerinin %80’ini ipotek eden çift, evi baştan sona yenilemiş. Alyse’nin maaşı ile geçinen çift, Mike’ın maaşını tamamen birikim ve yatırım için kullanmış. Bu sayede çift yıllar içerisinde 10 ev daha satın almayı başarmış. Nihayet Şubat 2017’de Mike kendini emekli etmiş, bir yıl sonra da Alyse emekli olmuş.
Sahip oldukları 11 mülkü satan çift yıllık kazançlarının 25 katı bir paraya sahip olmuş. Emekli olmak için 485 bin doların yeteceğini hesaplayan Mike, sahip oldukları evlerden 760 bin dolar para kazanmış. İşi bırakmaya gittiğini söylediğinde patronu kendisine “krizi atlattığında gel işin seni bekliyor olacak” demiş. Mike, “patronum benim orta yaş krizi falan yaşadığımı düşünüyordu” diyor. Mike ve Alyse emekliliğin tadını çıkarıyor. Aile şimdilerde çok güzel bir yaşam sürüyor, aylık masrafları ortalama 2.300 dolar civarında. Yurt dışına tatile gidiyorlar, Disneyland’a gidiyorlar, Florida en gözde tatil mekanları. Mike YouTube kanalında insanlara FIRE tekniklerini anlatıyor ve ileride vereceği motivasyon konuşmaları için program hazırlıyor.
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