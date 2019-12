24 yaşında emekliye ayrılan adamın sırrı sizi şoke edecek!

Mike Rosehart şimdilerde emekliye ayrılmış olan bir bilgi işlem uzmanı. Kısacık çalışma hayatı boyunca inanılmaz bir tasarruf moduna giren Mike, henüz 19 yaşına geldiğinde ilk evini alma şansını yakaladı. Mike şimdilerde 27 yaşında ve eşi Alyse ve iki çocuğuyla birlikte emekliliğinin tadını çıkarıyor. Mike’ın erken yaşta emeklilik hayali herkesin başarabileceği kadar basit bir şey aslında. İşte 3 farklı yaşam koçunun sırlarını öğrenmek için akıl danıştığı Mike’ın FIRE adını verdiği erken emeklilik yöntemi...

Erken emekli olmanın sırrı: Az harca, çok kazan ve aradaki farkı sürekli pozitif yönde açmaya çalış. Plan aslında çok basit, ancak asıl mesele bunu gerçek hayata uygulayabilmek. “Çoğu insan dışarıda yemek yemeye, arkadaşlarıyla bir yerlere gitmeye, sinemada film izlemeye, vs. karşı koyamıyor. Günümüz dünyasında para harcamak için o kadar çok yer var ki tasarrufa alan açmak çok zorlayıcı olabiliyor” diyor Mike. FIRE (Financial Independence and Retire Early): Finansal Bağımsızlık ve Erkek Emeklilik. FIRE modeli için aslolan zevkleri ertelemesini bilmek diyor Mike. Mike’ın aklına bu erken emeklilik fikri ilk olarak 2010 yılında Ontario, Kanada’da İşletme okurken gelmiş. Aynı dönemlerde, Danimarkalı astrofizikçi Jacob Lund Fisker’in kitabında okuduğu “ortalama bir maaşla finansal bağımsızlığı sağlamak” fikri de bu düşüncesinin pekişmesine sebep olmuş.

Bu teze göre herkes 5 yıl içerisinde emekli olabilir. “Henüz 17 yaşındayım, gencim ve çalışma isteğim var” diye düşünen Mike bu fikri derhal uygulamaya koymuş. Beni mutlu eden şeyin özgürlük ve istediğim şeyi yapabilmek olduğunu fark ettim diyen Mike üniversite hayatı boyunca hiç ara vermeden çalışmış.