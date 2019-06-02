24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu

Özalp, "Üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılar var. Ancak yazıtın bir parçası yok. Büyük ihtimalle yıllar önce kırılmış, diğer parçası olmadığı için yazılar tam okunamıyor. Ancak, döneminde kente hizmeti geçtiği için heykeli dikilen bir kişiyi onurlandırmak için yazıldığını söylemek mümkün. Yazıt, heykelin kaidesinde teşekkür edilmek üzere konulmuş olabilir. Müze müdürlüğü yetkililerince yapılacak incelemenin ardından yazıtın kesin olarak hangi dönemde yapıldığı ortaya çıkacaktır" dedi.