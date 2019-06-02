Mynet Trend

24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 02.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesindeki Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında, 2 bin 300 yıllık yazıt bulundu.

Tesadüf sonucu tespit edilen tarihi yazıt, Marmaris Müze Müdürlüğü ekiplerince yerinden çıkarılarak, korumaya alındı.

Okul duvarından tarih çıktı!

Düzenleme sırasında, yükselmesi planlanan yol zemininin okul duvarının bir kısmını kapatacak olması nedeniyle çalışmaları yerinde incelemeye giden Özalp, üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılı yazıtı fark edince, Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerini bilgi verdi.
Müzeden gelen ekip de yazıtı inceleyip, yerinden alınmasına karar verdi. Belediye işçileri tarafından restoratör ve arkeolog Okan Özalp'in gözetiminde zarar görmeden yerinden çıkartılan tarihi eser, tutanakla Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

HEYKELİ DİKİLEN BİR KİŞİYİ ONURLANDIRMA YAZISI

HEYKELİ DİKİLEN BİR KİŞİYİ ONURLANDIRMA YAZISI
Arkeolog ve restoratör Okan Özalp, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan kalma Helenistik Döneme ait olduğu tahmin edilen yazıtın, bir heykelin kaidesi olabileceğini söyledi.
Özalp, "Üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılar var. Ancak yazıtın bir parçası yok. Büyük ihtimalle yıllar önce kırılmış, diğer parçası olmadığı için yazılar tam okunamıyor. Ancak, döneminde kente hizmeti geçtiği için heykeli dikilen bir kişiyi onurlandırmak için yazıldığını söylemek mümkün. Yazıt, heykelin kaidesinde teşekkür edilmek üzere konulmuş olabilir. Müze müdürlüğü yetkililerince yapılacak incelemenin ardından yazıtın kesin olarak hangi dönemde yapıldığı ortaya çıkacaktır" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla yazıt okul

En Çok Okunan Trend Haberler

Şampiyonlar Ligi finalini karıştıran kadın

Şampiyonlar Ligi finalini karıştıran kadın

Böyle tehdit görülmedi! 'Sürprizler hazırladık!'

Böyle tehdit görülmedi! 'Sürprizler hazırladık!'

Ülkenin başına Osmanlı torunu geçti!

Ülkenin başına Osmanlı torunu geçti!

Farkında olmadan 1 yıl boynunda taşıdı! Gerçek ise şoke etti

Farkında olmadan 1 yıl boynunda taşıdı! Gerçek ise şoke etti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

'Tapulu malım' dediği alt geçidi trafiğe kapattı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
demekki bu duvar taşları ni eski yapılardan sokup duvar yapılıyormuş.duvari ören usta farketmiş tam ortaya yerleştirmiş Allah'tan
Memlekete bak Dağ taş tarih kokuyor kıymet bilen yok
aptallık ülkemize mahsuz herhalde taşı niye yerinden çıkarttırıyorsunuz teknoloji ilerledi artık resmini çeker gidersin hep müsriflik insanların içine işlemiş
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Komşularına kurşun yağdırdı! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Eski kız arkadaşının uygunsuz görüntülerini paylaşan kişi gözaltına alındı

İğrenç olayda gözaltı! Sevgilisin görüntülerini gizlice çekip...

Hayırsever, girdiği markette veresiye defterindeki borçları ödedi

Gizemli hayırsever veresiye defterindeki borçları ödedi

Koyun otlatmak için çıktı, haber alınamıyor

Koyun otlatmak için çıktı, haber alınamıyor

Barışma teklif etti sonrası korkunç: 5 kişi yandı

Barışma teklif etti sonrası korkunç: 5 kişi yandı

Tehlikeli gerilim! Sokakta kadını döven Suriyeliye saldırdılar

Tehlikeli gerilim! Sokakta kadını döven Suriyeliye saldırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.