24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

4 yaşından beri aynı şeyleri yiyen genç adam yalvarıyor: "Beni kurtarın!"

22 yıldır her gün sosis ve patates yiyen adam

4 yaşından beri aynı şeyleri yiyen genç adam yalvarıyor: "Beni kurtarın!"

1 / 4 4 yaşından beri her öğün aynı şeyi yiyor Daniel Pennock 28 yaşında ve 2 çocuk sahibi bir baba. 4 yaşından beri sadece sosis ve patatesle beslenen Daniel "Bana yardım edin" diyerek yalvarıyor.

2 / 4 Hayatımda sebze yediğimi hatırlamıyorum Bu iki yiyecek dışında ağzına başka bir gıda yaklaştığında kendisini hasta gibi hissediyor Daniel. Bu farklı yaşam tarzı Daniel'in ilişki kurmasına da engel olan bir durum. Bir önceki kız arkadaşı onunla dışarıda yemek yiyip sosyalleşemediği için terk etmiş. Sizin sevgiliz ya da eşiniz böyle bir durumda olsa ne yapardınız?

3 / 4 Kişisel spor koçu olmak istiyor Daniel Pennock, "Hayatımda hiç sebze yediğimi bile hatırlamıyorum. Sadece elma ve muz yiyorum ama başka herhangi bir yiyecek yanıma yaklaştığı anda bile kendimi fiziksel olarak hasta hissediyorum. Her gün sosis ve patates kızartması yiyorum ve bunu 24 yıldır yapıyorum" diyor.