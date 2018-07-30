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24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

4 yaşından beri aynı şeyleri yiyen genç adam yalvarıyor: "Beni kurtarın!"

4 yaşından beri aynı şeyleri yiyen genç adam yalvarıyor: "Beni kurtarın!"

22 yıldır her gün sosis ve patates yiyen adam

4 yaşından beri aynı şeyleri yiyen genç adam yalvarıyor: "Beni kurtarın!"

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4 yaşından beri her öğün aynı şeyi yiyor

4 yaşından beri her öğün aynı şeyi yiyor
Daniel Pennock 28 yaşında ve 2 çocuk sahibi bir baba. 4 yaşından beri sadece sosis ve patatesle beslenen Daniel "Bana yardım edin" diyerek yalvarıyor.
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Hayatımda sebze yediğimi hatırlamıyorum

Hayatımda sebze yediğimi hatırlamıyorum
Bu iki yiyecek dışında ağzına başka bir gıda yaklaştığında kendisini hasta gibi hissediyor Daniel. Bu farklı yaşam tarzı Daniel'in ilişki kurmasına da engel olan bir durum. Bir önceki kız arkadaşı onunla dışarıda yemek yiyip sosyalleşemediği için terk etmiş. Sizin sevgiliz ya da eşiniz böyle bir durumda olsa ne yapardınız?
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Kişisel spor koçu olmak istiyor

Kişisel spor koçu olmak istiyor
Daniel Pennock, "Hayatımda hiç sebze yediğimi bile hatırlamıyorum. Sadece elma ve muz yiyorum ama başka herhangi bir yiyecek yanıma yaklaştığı anda bile kendimi fiziksel olarak hasta hissediyorum. Her gün sosis ve patates kızartması yiyorum ve bunu 24 yıldır yapıyorum" diyor.
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Çocukluğuna kadar indi

Çocukluğuna kadar indi
"Beynimi didik didik ettim, aileme bunun nasıl başladığını sordum defalarca ama bir çözüm bulamadık" diyor Daniel. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve hayallerini gerçekleştirmesini diliyoruz...
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Anahtar Kelimeler:
patates sosis yemek

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24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

24 yıldır sadece sosis ve patates ile besleniyor

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