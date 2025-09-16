Mynet Trend

2400 yıllık sura yapılanlar isyan ettirdi!

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 2400 yıllık surlara 'Katil İsrail' yazılması herkesi isyan ettirdi. Turizmci Bekir Uslu, "İsrail'e gereken protestomuzu asırlık surların üzerine yazı yazarak değil; alışverişle, eylemlerle gösterelim" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 2400 yıllık sura yazı yazılması isyan ettirdi. İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etmek isteyen kişi veya kişilerin 2400 yıllık tarihi surlara yazdığı 'Katil İsrail' ve 'Kahrol İsrail' sloganları kimseyi hoşnut etmedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi surların normal bir duvarmış gibi kullanılmasına anlam veremediklerini belirten Turizmci Bekir Uslu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"YAZARAK DEĞİL, EYLEMLERLE GÖSTERELİM"

"Bu duvarlar taşlar, kolonlar bizim tarihimiz. Yıllar öncesinden bizlere miras olarak kalmış. Biz bunları koruyup kollamalıyız. Katil İsrail'in tabi ki kahrolması lazım. Onları tabi ki protesto etmemiz gerekiyor. Ancak böyle asırlık duvarlara tarihimize yazarak değil. Onları alışverişlerimizle ve benzeri şeylerle onlara gereken cevabımızı verelim"

"TEPKİMİZİ ALIŞVERİŞLERİMİZLE ORTAYA KOYALIM"

Tarihi surlar Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıması sebebiyle turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Uslu, "Neler kaybettiğimizi şimdi değil, ileride daha iyi anlayacağız. Bu yazıyı yazan arkadaşları kınıyorum. Böyle şeyleri yeniden tekrarlıyorum. Tepkimizi alışverişlerimizle ortaya koyalım" dedi.

