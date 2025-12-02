Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

"Evim görünüyor" dedi! Üst geçidi yıktırdı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir vatandaş, binasının önündeki üst geçidi "evinin içinin göründüğü" gerekçesiyle dava etti. Mahkeme kararıyla geçit yıkıldı, 1 metre ileriye yapıldı. Kararı değerlendiren bir vatandaş, "Şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok. Üste çıkıldığı zaman evi yine görebiliyoruz" dedi.

"Evim görünüyor" dedi! Üst geçidi yıktırdı!

D-100 kara yolunun Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan noktasında 2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan üst geçit, hukuk mücadelesine konu oldu.

"Evim görünüyor" dedi! Üst geçidi yıktırdı! 1

Geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının hemen yanında bulunan apartmanda yaşayan Taşyürek ailesi, yayaların evlerinin içini gördüğü gerekçesiyle 2014 yılında mahkemeye başvurdu.

MAHKEMEDEN "YIKILSIN" KARARI

Konuyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi, raporunda geçidin teknik açıdan eksiklikler barındırdığını ve evin mahremiyetini ihlal ettiğini tespit etti. Raporda, iniş-çıkışların uygun hale getirilmesi veya geçidin kaldırılması gerektiği vurgulandı Mahkeme heyeti, 2016 yılında üst geçidin yıkılmasına hükmetti. Karayolları Genel Müdürlüğünün itirazı üzerine süreç istinafa taşınırken, dönemin ilçe belediyesi geçici çözüm olarak geçidin aileyi gören kısımlarını metal panellerle kapattı.

"Evim görünüyor" dedi! Üst geçidi yıktırdı! 2

GEÇİT YIKILDI

Hukuk sürecinin 2023 yılında tamamlanmasıyla üst mahkeme, itiraz yolu kapalı olmak üzere geçidin yıkılmasına yönelik nihai kararını verdi.
Kararın ardından harekete geçen Karayolları ekipleri, geçen hafta başlattıkları çalışmayla üst geçidin sökümünü tamamladı. Yıkılan yapının yerine ise sadece 1 metre mesafede inşa edilen yeni üst geçit vatandaşların kullanımına sunuldu.

"Evim görünüyor" dedi! Üst geçidi yıktırdı! 3

"EV YİNE GÖRÜNÜYOR, BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Üst geçidin sadece 1 metre kaydırıldığını söyleyen vatandaş Ömer Tek, şunları söyledi: "Vatandaş evin göründüğünden dolayı üst geçidi mahkemeye veriyor. Uzun süren mahkemeyi vatandaş kazanıyor. Üst geçidi de gördüğünüz gibi 1 metre geri alıyorlar. Bir şeyi ifade eder mi, o da belli değil. Sonuçta vatandaş mahkemeyi kazanıyor. Mahkemeyi kazandığından dolayı üst geçit yıkılıyor, yenisini yapıyorlar. Evi, balkonunu, yatak odasını her tarafı görüyor. Şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok. Üste çıktığın zaman evi yine görebiliyoruz, 1 metre alınmasının pek de anlamı yok. Bu geçidi üstten komple kapatmaları gerekiyor."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK verileri paylaştı! Türkiye'de yaşam süresi en uzun iller belli olduTÜİK verileri paylaştı! Türkiye'de yaşam süresi en uzun iller belli oldu
Tartıştıkları komşularını balkondan attılarTartıştıkları komşularını balkondan attılar

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.