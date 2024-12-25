25 Aralık 2024 güncel YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV...

Çarşamba akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Sahipsizler, Annem Ankara, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte güncel yayın akışı bilgisi...

**BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi ekranda olacak.

Star Tv'de ise saat 20:00'da RTÜK tarafından durdurma cezası alan Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de ise 20:00'da Sandık Kokusu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

NOW Tv ekranlarında ise Gonca Vuslateri'nin başrolünde yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI:

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI:

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Annem Ankara

STAR TV YAYIN AKIŞI:



09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Sahipsizler

SHOW TV YAYIN AKIŞI:

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Sandık Kokusu

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye