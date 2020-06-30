25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde ve dünyada 25 Kasım tarihinde Kadına Şiddete Karşı Mücadeleyi ve Dayanışma Gününü kutluyoruz. Kadına yönelik şiddetin karşısında Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya milyonlarca kadın evinde, caddede, işinin başında kadınların yaşadığı şiddeti büyük bir haklılıkla protesto ediyor. Bizler de onların bu haklı serzenişlerinde hemen yanlarında saf tutuyoruz. Kadınların bu haklı davasında sesleri olmak için çabalıyoruz ve şiddet gören tüm kadınlara şiddet gösteren her türlü kişiyi ve kurumu büyük bir nefretle kınıyoruz.
Avrupa ülkelerinden Fransa’da #NousAussi (Biz de varız) isimli kampanya başlatıldı ve kampanyaya tek yürek olan 60’ın üzerinde örgüt katıldı. Bu örgütler cinsel kimliğe ve cinsiyete karşı şiddeti önlemek için yürüyüş yaptılar.
Avrupa’nın kadın hakları konusunda önde gelen ülkelerinden Belçika’da ise sivil topluk örgütleri kadınlara uygulanan şiddeti azaltmak için yasaların hayata geçirilmesini talep ettiler. Place Poelaert bölgesinden başlayıp çok geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Biz de Belçikalı kadın hakları savunucularının bu tutumunu doğru buluyor ve tüm dünya ülkelerinde kadınların şiddet görmesini önlemek adına yasaların devletler tarafından uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyoruz.
Orta ve Latin Amerika ülkelerinde kız çocuklarına yönelik şiddet, cinsel taciz ve istismar olaylarını da protesto eden yürüyüşler gerçekleştirildi. Latin ve Orta Amerika’nın tamamında başlayan bu protestolar bu hafta boyunca devam edecek ve bir dizi etkinliklerin sokağa taşınmasına öncü olacak.
Hindistan’da her yıl kadınların yüzde 70’inin şiddetin en az bir türüne maruz kaldığı gerçeğini hepinizin bilmesini istiyoruz. Bu oran dünya ortalamasına bakıldığında çok fazla. Hindistan’da kadınlar, Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışan kadın hakları kurumları tarafından kadınlara şiddeti önlemek için uygulanan 16 günlük Aktivizm adı altında yürütülen küresel kampanyadan faydalanarak evlerinde ve iş yerlerinde şiddete ve bunun yanında toplu tecavüzlere karşı eylemler başlattılar. Siz de “Başıma Gelmez” diye düşünmeyin, kadınlara uygulanan şiddet, istismar ve tüm tecavüz vakalarına karşı duyarlılığınızı koruyun ve 25 Kasım’da kadınların yanında olun. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi 2018 25 Kasım Sloganı: #BeniDeDuy olarak belirlendi.
Türkiye'de 2018 yılına baktığımızda ilk 10 ayda 363 kadın kadına yönelik şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Biz de ülkemizde buna sessiz kalmadık ve çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Üzelerek söylüyoruz ki ülkemizde şiddet gören ve buna bağlı olarak yaşamını yitiren kadın sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Dilimiz varmayarak maalesef dün gece itibarıyla iki kadının şiddet sebebiyle öldüğünü sizlere duyurmak istiyoruz ve bunun son olması için elimizden ne gelirse yapacağız ve sizi de elinizden geleni yapmanız için davet ediyoruz.
Ülkemizde her yıl yüzlerce çocuğun annesiz kalmasına sebep olan kadın cinayetlerini protesto etmek ve kadına şiddet karşısında ses olmak, bu konuya dikkat çekmek ve kadınların cinayete kurban gitmesine engel olmak için Beltaş Beşiktaş Belediyesi A.Ş. büyük bir toplumsal farkındalığı artırıcı etkinlik gerçekleştirdi.
Ayrıca Avcılar’da bu kötü tabloyu ortaya koymak için katılanların yüreklerini buruk buruk eden bir eylem yapıldı. Avcılar’da 2018 yılı boyunca ülkemizde şiddet ve şiddete bağlı sebeplerden hayatını kaybeden kadınlar isimleri yazılarak temsili ayakkabılarının sergilenmesi şeklinde bir eylemle anıldılar. Sizleri de bu anlamlı eyleme destek vermeye çağırıyoruz.
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