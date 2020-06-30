25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde ve dünyada 25 Kasım tarihinde Kadına Şiddete Karşı Mücadeleyi ve Dayanışma Gününü kutluyoruz. Kadına yönelik şiddetin karşısında Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya milyonlarca kadın evinde, caddede, işinin başında kadınların yaşadığı şiddeti büyük bir haklılıkla protesto ediyor. Bizler de onların bu haklı serzenişlerinde hemen yanlarında saf tutuyoruz. Kadınların bu haklı davasında sesleri olmak için çabalıyoruz ve şiddet gören tüm kadınlara şiddet gösteren her türlü kişiyi ve kurumu büyük bir nefretle kınıyoruz.

Dünden İtibaren Milyonlarca Kadın Şiddete Karşı Omuz Omuza Eylem Yapıyor

Avrupa ülkelerinden Fransa’da #NousAussi (Biz de varız) isimli kampanya başlatıldı ve kampanyaya tek yürek olan 60’ın üzerinde örgüt katıldı. Bu örgütler cinsel kimliğe ve cinsiyete karşı şiddeti önlemek için yürüyüş yaptılar.

Avrupa’nın kadın hakları konusunda önde gelen ülkelerinden Belçika’da ise sivil topluk örgütleri kadınlara uygulanan şiddeti azaltmak için yasaların hayata geçirilmesini talep ettiler. Place Poelaert bölgesinden başlayıp çok geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Biz de Belçikalı kadın hakları savunucularının bu tutumunu doğru buluyor ve tüm dünya ülkelerinde kadınların şiddet görmesini önlemek adına yasaların devletler tarafından uygulamaya konulması gerektiğini düşünüyoruz.