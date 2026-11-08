Kettle'daki kireci temizlemenin pratik yolu! Kısa sürede çözüyor

Kireç, sudaki kalsiyum ve magnezyum minerallerinin birikmesiyle oluşuyor. Sağlık açısından zararlı olmasa da kettle'ın daha fazla enerji tüketmesine ve geç ısınmasına neden olabiliyor.

Kettle'daki kireci temizlemek için bir yemek kaşığı limon tuzu (sitrik asit) ekleniyor. Ardından cihazın minimum seviyesine kadar su doldurulup kaynatılıyor. Bu yöntemle kireç birikintilerinin temizlenmesi hedefleniyor.

Sitrik asit, beyaz sirke gibi keskin bir koku bırakmamasıyla da tercih ediliyor.

UYARI: Sitrik asitle temizlik yaparken dikkatli olunması gerekiyor. Temizlik için hazırlanan karışım kesinlikle içilmemeli ve işlem sonrasında kettle bol suyla iyice durulanmalı. Ayrıca kullanılan ürünün gıda tipi olduğundan emin olunmalı ve cihazın üretici talimatlarına uyulmalı. Sitrik asit, yanlış veya aşırı kullanıldığında tahrişe neden olabileceğinden önerilen miktarın dışına çıkılmamalı.