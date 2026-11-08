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Kettle'daki kireci temizlemenin pratik yolu! Kısa sürede çözüyor

Kettle içerisinde biriken kireç, çay ve kahvenin tadını bozarken cihazın ömrünü de kısaltabiliyor. Uzmanların sıkça önerdiği temizlik yöntemlerinin yanı sıra kireçten kurtulmak için sitrik asit de kullanılabiliyor.

Kettle'daki kireci temizlemenin pratik yolu! Kısa sürede çözüyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Kireç, sudaki kalsiyum ve magnezyum minerallerinin birikmesiyle oluşuyor. Sağlık açısından zararlı olmasa da kettle'ın daha fazla enerji tüketmesine ve geç ısınmasına neden olabiliyor.

Kettle daki kireci temizlemenin pratik yolu! Kısa sürede çözüyor 1

Kettle'daki kireci temizlemek için bir yemek kaşığı limon tuzu (sitrik asit) ekleniyor. Ardından cihazın minimum seviyesine kadar su doldurulup kaynatılıyor. Bu yöntemle kireç birikintilerinin temizlenmesi hedefleniyor.

Sitrik asit, beyaz sirke gibi keskin bir koku bırakmamasıyla da tercih ediliyor.

UYARI: Sitrik asitle temizlik yaparken dikkatli olunması gerekiyor. Temizlik için hazırlanan karışım kesinlikle içilmemeli ve işlem sonrasında kettle bol suyla iyice durulanmalı. Ayrıca kullanılan ürünün gıda tipi olduğundan emin olunmalı ve cihazın üretici talimatlarına uyulmalı. Sitrik asit, yanlış veya aşırı kullanıldığında tahrişe neden olabileceğinden önerilen miktarın dışına çıkılmamalı.

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Anahtar Kelimeler:
kettle kireç çözücü su ısıtıcı
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