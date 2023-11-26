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25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

26.11.2023 00:04 | Son Güncelleme:
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25 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 25 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni ve MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 25 Kasım Cumartesi gününün reyting sonuçları...

25 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (18 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

18 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Almanya Türkiye Hazırlık Karşılaşması, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Almanya Türkiye Hazırlık Karşılaşması, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Almanya Türkiye Hazırlık Karşılaşması, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALMANYA-TURKIYE HAZIRLIK KARSILASMASI TRT 1
2 GONUL DAGI TRT 1
3 KARDESLERIM ATV
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
9 ATV ANA HABER ATV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALMANYA-TURKIYE HAZIRLIK KARSILASMASI TRT 1
2 GONUL DAGI TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 KARDESLERIM ATV
10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZEL TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ALMANYA-TURKIYE HAZIRLIK KARSILASMASI TRT 1
2 GONUL DAGI TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
7 KARDESLERIM ATV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 KARDESLERIM (OZET) ATV

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