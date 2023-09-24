25 kilo vermişti! Fatih Terim'in kızı Buse Terim zayıflama sırrını açıkladı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek dikkat çeken Terim tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'a konuşan Buse Terim zayıflamak için çok uğraştığını ifade etti. Hem diyet yapıp hem de yoğun bir spor programı uygulayan Terim, 7 ayda 25 kilo verip 57 kiloya düşmesine dair sırrını da paylaştı.

Tatilde bile sporu bırakmayan, gittiği her yerde fitness yapan Terim, artık bu durumu yaşam biçimi haline getirdi.

ZAYIFLAMA SIRRI: SPOR

Buse Terim zayıflama sırrını anlatırken "Benim hayatım diyetlerle geçti diyebilirim. Ama son senelerde dengeli beslenmeyi öğrendim. Böylece kilo verebildim. Şimdi de kendi dengemi çok güzel kuruyorum. Bir gün yemeği fazla kaçırıyorsam ertesi gün daha az yiyerek kilomu koruyorum" dedi.

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