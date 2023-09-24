MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazanıyorum" demişti! Merve Taşkın yalıya ödediği kirayla şoke etti

"Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazanıyorum" demişti! Merve Taşkın yalıya ödediği kirayla şoke etti

24.09.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada müstehcen pozlarını paylaşarak gündeme gelen Merve Taşkın son olarak aylık kazancıyla dudak uçuklatmıştı. Fenomen Merve Taşkın şimdi de yalıda oturduğunu söyleyerek kirasını açıkladı.

Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Müstehcen pozlarıyla dikkat çeken ve bu yüzden yargılanıp beraat eden Taşkın şu sözlerle gündeme gelmişti:

"Ayda 100.000 dolar kazanıyorum ama bu benim için yeterli değil. Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor. Yaşadığım hayatı daha rahat yaşayabilmek için ayda en az 1 milyon dolar kazanmam gerek."

Resmen eridi! Sütyensiz tarzı dikkat çekti Resmen eridi! Sütyensiz tarzı dikkat çekti

Merve Taşkın şimdi de oturduğu yalı ile gündemde. Daha önce Bebek'te yalıya taşınacağını açıklayan fenomen evinin kirasını soranlara yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

Merve Taşkın, yalı için ayda 265 bin TL kira ödediğini duyurdu. ve "Görgüsüz değilim sorulduğu için söylüyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sefer de üstsüz poz geldi! "Abartmıyor musun?"Bu sefer de üstsüz poz geldi! "Abartmıyor musun?"
Semicenk hakkında 'sahnede ereksiyon' iddiasına yanıt gecikmedi! Yanıtı da gündemdeSemicenk hakkında 'sahnede ereksiyon' iddiasına yanıt gecikmedi! Yanıtı da gündemde
Resmen eridi! Sütyensiz tarzı dikkat çektiResmen eridi! Sütyensiz tarzı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.