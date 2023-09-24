"Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazanıyorum" demişti! Merve Taşkın yalıya ödediği kirayla şoke etti

Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Müstehcen pozlarıyla dikkat çeken ve bu yüzden yargılanıp beraat eden Taşkın şu sözlerle gündeme gelmişti:

"Ayda 100.000 dolar kazanıyorum ama bu benim için yeterli değil. Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor. Yaşadığım hayatı daha rahat yaşayabilmek için ayda en az 1 milyon dolar kazanmam gerek."

Merve Taşkın şimdi de oturduğu yalı ile gündemde. Daha önce Bebek'te yalıya taşınacağını açıklayan fenomen evinin kirasını soranlara yanıt verdi.

Merve Taşkın, yalı için ayda 265 bin TL kira ödediğini duyurdu. ve "Görgüsüz değilim sorulduğu için söylüyorum" dedi.



