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25 yaşına giren sevgilisinden ayrılan Leonardo Di Caprio'nun yeni sevgilisi Maria Beregova 22 yaşında

03.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken sevgilisi Camillo Moorone'dan (25) ayrılan Leonardo Di Caprio'nun (47), Ukraynalı model Maria Beregova (22) ile birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi.

25 yaşına giren sevgilisinden ayrılan Leonardo Di Caprio'nun yeni sevgilisi Maria Beregova 22 yaşında

Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio'nun (47) dört yıllık manken sevgilisi Camillo Moorone'dan (25) ayrılması magazinda dünyasında gündem oldu.

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Hatta Di Caprio'nun 2000'den bu yana uzun ilişki yaşadığı 8 kadını da 25 yaşına geldiklerinde ayrıldığı ayrıntısı dünya basınında yer aldı.

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Gelişmelerin ardından Di Caprio'nun Ukraynalı model Maria Beregova (22) ile yeni birlikteliğe yelken açtığı öne sürüldü.

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Beregova, Instagram'da Leonardo DiCaprio'yu takip ediyor. Fakat DiCaprio Ukraynalı modeli takip etmiyor.

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Beregova her ne kadar Ukraynalı olsa da İsviçre'de büyüdü ardından özel bir yatılı okulda öğrenim gördü. Şu anda ise hayatını Londra'da sürdürüyor.

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Leonardo DiCaprio Manken sevgilisi
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