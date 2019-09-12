250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali'nde 25 ton et tüketilecek

Bu sene 6-8 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla düzenlenecek 3. Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sarmış durumda. Kentteki kebapçılar, şırdancılar ve bici biciciler festivalin işlerini açmasını bekliyor.
Geçen sene 50 işletmenin stant açtığı ve 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene 100 işletme katılıyor. Festivale yerli ve yabancı 260 bin kişinin katılması ve 25 ton et tüketilmesi bekleniyor.
AKDENİZ'DEKİ BÜTÜN İLLERİ DAVET ETTİK
Festival hakkında açıklamalarda bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Bizim esnaflarımızdan çok ciddi ilgi var. Geçen yıl 50'ye yakın işletme katılmıştı bu yıl 100 tane işletme müracaat etti ve stantlarını aldılar. Hakikaten bir yoğunluk var ve aynı zamanda hem ülke içerisinde hem de ülke dışında çok ciddi talep var. Biz Akdeniz Bölgesi'nde bulunan tüm illeri bu şölene davet ettik ve ismini de Büyük Akdeniz Şöleni kabul ettik. Bu sene çok yoğun olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
MİSAFİRPERVERLİĞİ DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ
Öte yandan Vali Mahmut Demirtaş, "Pamuk toplaması, zeytin toplanması, narenciye toplaması gibi faaliyetleri vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Amacımız, Adana’nın potansiyelini tarımsal, gastronomi ve misafirperverliğini dünyayla paylaşmak istiyoruz. Geleneksel yemeklerimizi de tanıtacağız” şeklinde konuştu.
GEÇEN SENEYE GÖRE YOĞUNLUK DAHA FAZLA OLACAK
Kebapçı Yaşar Aydın ise 3. Adana Lezzet Festivali için kendisine şimdiden mesajlar geldiğini belirterek, "Gastronomi şehri belgesini almadık ama daha hak ettiği il Adana’dır. Gerçekten geçen sene lezzet festivali çok güzel geçti. 100 bini geçkin insan geldi. Bu yıl 2 katını bekliyoruz. Bana sosyal medyadan yazan çok kişi var. Geçen sene 10 ile 15 ton arasında et satıldı bu yıl sayı da artıyor. 25 ton bekliyoruz” dedi.
HERKESİ ADANA'YA BEKLİYORUZ
Aydın, boru kebabının da festivalde yerini alacağını kaydederek, "Benim kendi icadım boru kebabı var. Bunu dünya duydu ve şu anda dünyadan gelenler var. Irak, Filistin, Almanya ve İngiltere’den insanlar boru kebabı yemeye geliyor. Adana dışında olanlara şunu tavsiye ederim. Adana’ya gelsinler, görsünler ve gerçek lezzeti anlasınlar. Biliyorlar zaten. Herkes öğrendi artık. Herkese tavsiyem gelip Adana’daki misafirperverliği görsünler” şeklinde konuştu.
ADANA KEBABINI ADANA^'DA DAHA ÇOK SEVİYORUZ
Ankara’dan Adana’ya gelen Ayhan Loğoğlu isimli vatandaş ise, “Önümüzdeki haftalarda Adana’da olacak festivale tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu gurme lezzetlerden herkesin faydalanmasını istiyoruz. Bu lezzetleri tatmaktan çok memnunuz. Tüm Türkiye’de nereye giderseniz gidin yediğiniz zaman Adana’daki lezzeti hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Bunu vefakar bir şekilde Adana’da görüyorsunuz. Biz de gurbette yaşayan Adanalılar olarak buraya geldiğimizde bu lezzeti Adana’da tadıyoruz. Adana Kebabını, Adana’da daha çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.