250 bin kişi beklenen Lezzet Festivali'nde 25 ton et tüketilecek

Bu sene 6-8 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla düzenlenecek 3. Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sarmış durumda. Kentteki kebapçılar, şırdancılar ve bici biciciler festivalin işlerini açmasını bekliyor.

Geçen sene 50 işletmenin stant açtığı ve 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene 100 işletme katılıyor. Festivale yerli ve yabancı 260 bin kişinin katılması ve 25 ton et tüketilmesi bekleniyor.

AKDENİZ'DEKİ BÜTÜN İLLERİ DAVET ETTİK

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Bizim esnaflarımızdan çok ciddi ilgi var. Geçen yıl 50'ye yakın işletme katılmıştı bu yıl 100 tane işletme müracaat etti ve stantlarını aldılar. Hakikaten bir yoğunluk var ve aynı zamanda hem ülke içerisinde hem de ülke dışında çok ciddi talep var. Biz Akdeniz Bölgesi'nde bulunan tüm illeri bu şölene davet ettik ve ismini de Büyük Akdeniz Şöleni kabul ettik. Bu sene çok yoğun olacağını düşünüyorum” diye konuştu.