27 Ekim 2022 Perşembe TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D, TV8, TRT 1 yayın akışı

27 Ekim 2022 Perşembe günü televizyonda yer alan kanalların yayın akışı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının yayınlanacağı internet üzerinden araştırılıyor. 27 Ekim 2022 Perşembe akşamında Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Mahkum, Camdaki Kız, Masterchef Türkiye ve Balkan Ninnisi içerikleri yayınlanacak. 26 Ekim Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Duy Beni
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mahkum
23:45 İyilik
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Aşk ve Umut
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:00 Tuzak
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Yeşil Deniz
15:40 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi