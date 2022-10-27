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  4. 27 Ekim 2022 Perşembe TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D, TV8, TRT 1 yayın akışı

27 Ekim 2022 Perşembe TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D, TV8, TRT 1 yayın akışı

27.10.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV yayın akışı, 27 Ekim Perşembe günü neler olduğu merak ediliyor. Televizyonda izlenen filmler, diziler, yarışma programları sevilerek izleniyor. Her akşam kanallar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. İzleyiciler reklam aralarında başka kanallara bakarak farklı içerikleri de takip ediyor. Peki, TV’de bugün neler var? İşte 27 Ekim Perşembe Fox TV, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışı...

27 Ekim 2022 Perşembe TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D, TV8, TRT 1 yayın akışı

27 Ekim 2022 Perşembe günü televizyonda yer alan kanalların yayın akışı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının yayınlanacağı internet üzerinden araştırılıyor. 27 Ekim 2022 Perşembe akşamında Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Mahkum, Camdaki Kız, Masterchef Türkiye ve Balkan Ninnisi içerikleri yayınlanacak. 26 Ekim Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı...

TV YAYIN AKIŞI

27 EKİM PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

Ekran görüntüsü 2022-10-21 113836

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

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08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI

Ekran görüntüsü 2022-10-21 113727

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Duy Beni

FOX TV YAYIN AKIŞI

Ekran görüntüsü 2022-10-21 113901

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mahkum
23:45 İyilik

KANAL D YAYIN AKIŞI

Ekran görüntüsü 2022-10-21 113935

09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Aşk ve Umut
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız

TV8 YAYIN AKIŞI

Ekran görüntüsü 2022-10-21 114003

07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:00 Tuzak
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Yeşil Deniz
15:40 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi

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