27 Ekim 2022 Perşembe TV yayın akışı: Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D, TV8, TRT 1 yayın akışı

27 Ekim 2022 Perşembe günü televizyonda yer alan kanalların yayın akışı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının yayınlanacağı internet üzerinden araştırılıyor. 27 Ekim 2022 Perşembe akşamında Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Mahkum, Camdaki Kız, Masterchef Türkiye ve Balkan Ninnisi içerikleri yayınlanacak. 26 Ekim Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı...

27 EKİM PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Duy Beni

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 İyilik

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Aşk ve Umut

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:00 Tuzak

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Benim Adım Melek (Altyazılı)

08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Yeşil Deniz

15:40 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi



