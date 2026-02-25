MAGAZİN

Teşkilat 7. sezon olacak mı? O tarihe dikkat çekti

Teşkilat 6. sezonuyla yoluna devam ederken 7. sezon iddiaları gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, merak edilen soruya yanıt verdi. İşte o detay...

Çiğdem Berfin Sevinç

TRT 1’in uzun soluklu ve reytingleri yüksek dizisi Teşkilat, yeni sezon performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin 7. sezon onayı alıp almayacağı ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

TARİH VERDİ

Bir X kullanıcısının “Teşkilat 7. sezon olacak mı?” sorusunu yönelttiği gazeteci Birsen Altuntaş, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Altuntaş, dizinin yeni sezon ihtimali için “Olacak gibi ama nisan, mayıs gibi daha net bir bilgi olur” ifadelerini kullandı.

