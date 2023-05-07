27 maçta 15 gol, 3 asist! Umut Nayir atıyor, Ümraniyespor hayata tutunuyor...

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 33'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'u sahasında 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 26'ya yükseltirken, Sivasspor 37 puanda kaldı.

UMUT NAYİR DURDURULAMIYOR

Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 7, 24, ve 76. dakikalarda Umut Nayir, 90+1. dakikada da Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü 35. dakikada Max Gradel'den geldi. Sivasspor ağlarına 3 gol gönderen bu sezonki 15. golünü atan milli oyuncu Umut Nayir, profesyonel kariyerinin ilk hat-rick'ini yaptı.



