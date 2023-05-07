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  4. 27 maçta 15 gol, 3 asist! Umut Nayir atıyor, Ümraniyespor hayata tutunuyor...

27 maçta 15 gol, 3 asist! Umut Nayir atıyor, Ümraniyespor hayata tutunuyor...

07.05.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen Umut Nayir, Ümraniyespor adına 3 gole imza atarak yıldızlaştı.

27 maçta 15 gol, 3 asist! Umut Nayir atıyor, Ümraniyespor hayata tutunuyor...
Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Hangi Kredi Ümraniyespor
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HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 33'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'u sahasında 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 26'ya yükseltirken, Sivasspor 37 puanda kaldı.

UMUT NAYİR DURDURULAMIYOR

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Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 7, 24, ve 76. dakikalarda Umut Nayir, 90+1. dakikada da Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü 35. dakikada Max Gradel'den geldi. Sivasspor ağlarına 3 gol gönderen bu sezonki 15. golünü atan milli oyuncu Umut Nayir, profesyonel kariyerinin ilk hat-rick'ini yaptı.

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