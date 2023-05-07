Galatasaray maçı öncesi kırmızı kart şoku! Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!

Süper Lig'de küme mücadelesi veren Ümraniyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir olay yaşandı. Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşu sırasında ortalık bir anda karıştı ve Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü.

ÖNCE SARI KART GÖSTERDİ

Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Maçın hakemi Burak Şeker, Yatabare'ye ilk önce sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısını dinleyen Şeker monitöre gitti. Pozisyonu detaylı şekilde izleyen Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA YOK

Direkt kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alacak Mustapha Yatabare'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Bu sezon Sivasspor formasıyla 37 maça çıkan Mustapha Yatabare, 12 gollük katkı göstermişti.



