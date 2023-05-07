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Galatasaray maçı öncesi kırmızı kart şoku! Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!

07.05.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor, Sivasspor’u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Sivasspor'un golcü oyuncusu Mustapha Yatabare, rakibine tokat atarak kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

Galatasaray maçı öncesi kırmızı kart şoku! Rakibine tokat atan Mustapha Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü!
Mustapha Yatabare

Mustapha Yatabare

MLİ Mali
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Süper Lig'de küme mücadelesi veren Ümraniyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir olay yaşandı. Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşu sırasında ortalık bir anda karıştı ve Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü.

ÖNCE SARI KART GÖSTERDİ

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Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Maçın hakemi Burak Şeker, Yatabare'ye ilk önce sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısını dinleyen Şeker monitöre gitti. Pozisyonu detaylı şekilde izleyen Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA YOK

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Direkt kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alacak Mustapha Yatabare'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Bu sezon Sivasspor formasıyla 37 maça çıkan Mustapha Yatabare, 12 gollük katkı göstermişti.


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