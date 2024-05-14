YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. 2700 rakımda buldukları kaynakla yılda 5 milyon alabalık yavrusu üretiyorlar

2700 rakımda buldukları kaynakla yılda 5 milyon alabalık yavrusu üretiyorlar

AA AA
14.05.2024 11:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Tortum ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 2700 rakımda kurulan tesiste yıllık 5 milyon alabalık yavrusu üretiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin balık üretimi için uygun olduğunu öğrenen girişimci Ebubekir Kök, 2 ortağıyla Tortum ilçesindeki Yellitepe Mahallesi'nde tesis kurmaya karar verdi.

Hazırladıkları projeyi 2022'de TKDK'ye sunan girişimciler, geçen yıl 2700 rakımda, yıllık 5 milyon gökkuşağı alabalığı yavrusu üretimi yapılabilecek tesisi kurdu.

Tesiste, yumurtadan çıkan balıklar alıştırma havuzlarında 20 grama kadar büyütülüyor ve barajlardaki üretim kafeslerine gönderiliyor.

"1 İLA 20 GRAM OLDUĞUNDA İÇ SULARDAKİ KAFESLERE SATIŞIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Ebubekir Kök, AA muhabirine, 2022 yılında projeye başladıklarını ve fizibilite çalışmalarının ardından 2023'te tesisi kurarak faaliyete başladıklarını söyledi.

TKDK ile Avrupa Birliği'nden 500 bin avro destek aldıklarını ve öz sermaye de dahil 20 milyon lira yatırımla tesisi kurduklarını anlatan Kök, şöyle devam etti:

"İlk başta sezon başında yumurtayı alıyoruz. Yumurtayı kuluçka dolaplarına koyuyoruz ve 1 ay sonra yumurtalar çıkıyor. Daha sonra alıştırma havuzlarına alıyoruz. 70 büyütme havuzumuz var, orada büyüttükten sonra tercihe göre 1 ila 20 gram olduğunda iç sulardaki kafeslere satışımızı gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz balık gökkuşağı alabalığı. Gökkuşağı alabalığının yavru aşaması bizde başladıktan sonra iç sulardaki, yani barajlardaki kafeslerde devam ediyor. Onlar yazı geçirdikten sonra denizlerdeki kafeslere veriyorlar. Onlar da şu an meşhur olan Türk somonu dediğimiz balık haline getiriyorlar."

Kök, balıkların Türk somonu haline geldikten sonra Rusya, Amerika Birleşik Devleti ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini dile getirdi.

"DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDEKİ SOĞUK SULARDA BU İŞE GİRİŞTİK"

Yıllık 4 periyotta olmak üzere toplam 5 milyon balık yavrusu ürettiklerini söyleyen Kök, "Biz fikri aklımızda oluştururken bir üniversitenin açıklamasını duyduk. 'Doğu Anadolu Bölgesi balıkçılık için iyi bir ortam ve yapılması gerekmektedir.' denildi. Yurt içindeki göllerde sular sıcak olduğu için yavru sıkıntısı yaşanıyor. Onun için bizde böyle bir fikir oluştu. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki soğuk sularda bu işe giriştik. Hedefimiz, yavruyu üretmek sonrasında barajlardaki kafeslerle ülke ihracatına katkı sağlamak." diye konuştu.

Üretimin 2700 rakımda yapıldığına dikkati çeken Kök, "Yavru alabalık için temiz, kaynak su gerekli. Suları kaynaktan alıp tekrar dereye veriyoruz. Girişte ve çıkışta filtrasyon sistemlerimiz var. Dereler için hiçbir sıkıntısı olmuyor. Bu yavruyu üretebilmek için temiz, el değmemiş, herhangi bir sorunla karşılaşmamış sular lazım. Onun için biz de 2700 rakımda bu suyu bulduktan sonra tesisimizi açmaya karar verdik." dedi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşkale’ye kış geri geldiAşkale’ye kış geri geldi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandıTekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Kaçan vagon liman kapılarını patlattı: O anlar kameradaKaçan vagon liman kapılarını patlattı: O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Tortum destek tkdk

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Mayıs Salı

İmsak
03:11
Sabah
04:54
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:29
Yatsı
21:04
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.