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28 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

29.10.2023 00:15 | Son Güncelleme:
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21 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 28 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 28 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 28 Ekim Cumartesi gününün reyting sonuçları...

28 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ekim Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (21 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

21 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Gönül Dağı özet yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Gönül Dağı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
5 KARDESLERIM (OZET) ATV
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D
9 ATV ANA HABER ATV
10 KADER BAGLARI FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D
7 AV OYUNLARI (Y.S) SHOW TV
8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
9 KADER BAGLARI FOX
10 KARDESLERIM (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D
7 KADER BAGLARI FOX
8 KARDESLERIM (OZET) ATV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

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