İnanılır gibi değil! 28 gün alkol içmediğinizde...

Alkol, vücudunuza girdiği andan itibaren organ tahtibatına, doku enflamasyonuna ve hatta DNA'ya kadar zarar verebiliyor. Aşırı alkol tüketimi şeker hastalığına, karaciğer tahribatına ve belirli kanser türlerine de davetiye çıkarıyor. Ruhunuzu ve bedeninizi iyileştirmek adına alkolden vazgeçtiğinizde sadece 4 haftada eski sağlığınıza hızlı bir şekilde kavuşmanız mümkün olabilir. İşte 28 gün alkol tüketmediğinizde yaşanacaklar;

Şeker hassasiyetiniz azalır

Alkol, kan şekerinin yükselmesine neden olur bu da şeker isteğini yükseltir. Alkol tüketimini bıraktığınızda zaman içerisinde kan şekeriniz normale döner ve tatlı isteğiniz azalır. Bu sayede çok daha sağlıklı bir kiloda kalabilirsiniz.

Karaciğer iyileşmeye başlar



Düzenli olarak alkol içenlerin karaciğer hücreleri ölür ve ciğer üzerinde yaralar meydana gelebilir. İşte alkolü bıraktığınız ikinci haftadan itibaren karaciğer sağlığına yavaş yavaş kavuşmaya başlar. İlerleyen günlerde karaciğer yağlanması yüzde 15'e kadar azalabilir ve karaciğerin vücudu toksinlerden temizleme işlevi de artmış olur.