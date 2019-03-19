İnanılır gibi değil! 28 gün alkol içmediğinizde...

Alkol, vücudunuza girdiği andan itibaren organ tahtibatına, doku enflamasyonuna ve hatta DNA'ya kadar zarar verebiliyor. Aşırı alkol tüketimi şeker hastalığına, karaciğer tahribatına ve belirli kanser türlerine de davetiye çıkarıyor. Ruhunuzu ve bedeninizi iyileştirmek adına alkolden vazgeçtiğinizde sadece 4 haftada eski sağlığınıza hızlı bir şekilde kavuşmanız mümkün olabilir. İşte 28 gün alkol tüketmediğinizde yaşanacaklar;
Şeker hassasiyetiniz azalır
Alkol, kan şekerinin yükselmesine neden olur bu da şeker isteğini yükseltir. Alkol tüketimini bıraktığınızda zaman içerisinde kan şekeriniz normale döner ve tatlı isteğiniz azalır. Bu sayede çok daha sağlıklı bir kiloda kalabilirsiniz.
Karaciğer iyileşmeye başlar
Düzenli olarak alkol içenlerin karaciğer hücreleri ölür ve ciğer üzerinde yaralar meydana gelebilir. İşte alkolü bıraktığınız ikinci haftadan itibaren karaciğer sağlığına yavaş yavaş kavuşmaya başlar. İlerleyen günlerde karaciğer yağlanması yüzde 15'e kadar azalabilir ve karaciğerin vücudu toksinlerden temizleme işlevi de artmış olur.
Uyku kaliteniz artar
Alkolün uykuya dalmayı kolayaştırdığı söylense de aslında kalitesiz bir uykuya neden olur ve kabuslar görmenize sebeptir. Alkolden uzaklaştıkça uyku derinliğiniz artacaktır. Bu sayede güne çok daha enerjik başlayabilirsiniz.
Cilt neredeyse kendini yeniler
Alkolü bıraktığınız üçüncü haftadan itibaren göz altındaki koyu halkalar azalır ve suratınızdaki şişlik, kızarıklık geçer. Üçüncü haftadan itibaren ciltteki iyileşmeyi net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.
Dişleri güçlendirir
Alkol tüketmek tükürük üretimini azaltır. İçmeyi bıraktığınız 21. günden sonra diş mineleriniz güçlenmeye başlar ve dişte oluşan çürümelerin önüne geçmiş olursunuz.
Kilo vermeye başlanır
Dördüncü haftada vücut kütlesi önemli ölçüde azalmaya başlar. Rakam değişikliği elbette bireysel olacaktır ancak kilo kaybetmeniz kesindir.
Vücutta su dengesi normale döner
28 günde kan dolaşımı artar ve böylelikle yüz rengi eşitlenir. Daha genç bir görünüm kazanırsınız.
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