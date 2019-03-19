YEMEK

İnanılır gibi değil! 28 gün alkol içmediğinizde...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Alkolü bıraktığınızda sadece 4 hafta içinde vücudunuzda neler değiştiğini görmek ister misiniz? O zaman sizi şöyle alalım...

İnanılır gibi değil! 28 gün alkol içmediğinizde...

Alkol, vücudunuza girdiği andan itibaren organ tahtibatına, doku enflamasyonuna ve hatta DNA'ya kadar zarar verebiliyor. Aşırı alkol tüketimi şeker hastalığına, karaciğer tahribatına ve belirli kanser türlerine de davetiye çıkarıyor. Ruhunuzu ve bedeninizi iyileştirmek adına alkolden vazgeçtiğinizde sadece 4 haftada eski sağlığınıza hızlı bir şekilde kavuşmanız mümkün olabilir. İşte 28 gün alkol tüketmediğinizde yaşanacaklar;

Şeker hassasiyetiniz azalır
Alkol, kan şekerinin yükselmesine neden olur bu da şeker isteğini yükseltir. Alkol tüketimini bıraktığınızda zaman içerisinde kan şekeriniz normale döner ve tatlı isteğiniz azalır. Bu sayede çok daha sağlıklı bir kiloda kalabilirsiniz.

Karaciğer iyileşmeye başlar
iStock-923597080 (1)
Düzenli olarak alkol içenlerin karaciğer hücreleri ölür ve ciğer üzerinde yaralar meydana gelebilir. İşte alkolü bıraktığınız ikinci haftadan itibaren karaciğer sağlığına yavaş yavaş kavuşmaya başlar. İlerleyen günlerde karaciğer yağlanması yüzde 15'e kadar azalabilir ve karaciğerin vücudu toksinlerden temizleme işlevi de artmış olur.

Uyku kaliteniz artar

iStock-917562466 (2)

Alkolün uykuya dalmayı kolayaştırdığı söylense de aslında kalitesiz bir uykuya neden olur ve kabuslar görmenize sebeptir. Alkolden uzaklaştıkça uyku derinliğiniz artacaktır. Bu sayede güne çok daha enerjik başlayabilirsiniz.

Cilt neredeyse kendini yeniler

Alkolü bıraktığınız üçüncü haftadan itibaren göz altındaki koyu halkalar azalır ve suratınızdaki şişlik, kızarıklık geçer. Üçüncü haftadan itibaren ciltteki iyileşmeyi net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.

Dişleri güçlendirir

iStock-935650062

Alkol tüketmek tükürük üretimini azaltır. İçmeyi bıraktığınız 21. günden sonra diş mineleriniz güçlenmeye başlar ve dişte oluşan çürümelerin önüne geçmiş olursunuz.

Kilo vermeye başlanır

iStock-912895148

Dördüncü haftada vücut kütlesi önemli ölçüde azalmaya başlar. Rakam değişikliği elbette bireysel olacaktır ancak kilo kaybetmeniz kesindir.

Vücutta su dengesi normale döner
28 günde kan dolaşımı artar ve böylelikle yüz rengi eşitlenir. Daha genç bir görünüm kazanırsınız.


PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Hangi besini ne kadar sürede sindiririz?Hangi besini ne kadar sürede sindiririz?
Ofis çalışanlarına akşam yemeği için önerilerOfis çalışanlarına akşam yemeği için öneriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alkol bırakınca ne olur alkolün zararları

En Çok Okunan Haberler

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Çukur'dan şok fragman "Mahsun öldü"

Çukur'dan şok fragman "Mahsun öldü"

Dünya bunu konuşuyor! 4,7 milyarda bir ihtimaldi o da gerçek oldu

Dünya bunu konuşuyor! 4,7 milyarda bir ihtimaldi o da gerçek oldu

Çocuklar Duymasın'da sürpriz gelişme! O isim geri dönüyor!

Çocuklar Duymasın'da sürpriz gelişme! O isim geri dönüyor!

Seksi paylaşımların sebebi o mu? Nispet yapar gibi...

Seksi paylaşımların sebebi o mu? Nispet yapar gibi...

Can Yaman asker oluyor!

Can Yaman asker oluyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Besinlerin yolculuğunu merak edenler: Hangi besini ne kadar sürede sindiririz?

Hangi besini ne kadar sürede sindiririz?

Ofis çalışanlarına akşam yemeği için öneriler

Ofis çalışanlarına akşam yemeği için öneriler

Anne eli değmiş gibi yemekler pişirmenin püf noktaları

Çorba pişirirken tahta kaşık kullanırsanız...

Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı

Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı

Diyetinizden kesinlikle çıkarmanız gereken 8 yiyecek

Beslenme uzmanları uyardı: Gerçekten zararlı olabilir

Bereket tanesi çörek otunu balla karıştırdığınızda...

Bereket tanesi çörek otunu balla karıştırdığınızda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.