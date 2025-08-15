SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

281 gün sonra geri dönen Icardi, dakikalar içinde golünü attı! Stadyum 'Aşkın Olayım' şarkısıyla inledi...

Galatasaray, Süper Lig’in 2’nci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti. 281 gündür sahalardan uzak kalan Icardi, mücadelenin son anlarında oyuna dahil oldu. Bulduğu fırsatı gole çeviren Icardi, taraftarlarıyla uzun sürenin ardından bütünleşti.

281 gün sonra geri dönen Icardi, dakikalar içinde golünü attı! Stadyum 'Aşkın Olayım' şarkısıyla inledi...
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Süper Lig’in 2’nci haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadeyi sarı-kırmızılılar Icardi'nin de golüyle 3-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

MAURO ICARDI GERİ DÖNDÜ

281 gün sonra geri dönen Icardi, dakikalar içinde golünü attı! Stadyum Aşkın Olayım şarkısıyla inledi... 1

281 gün önce oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, yeni sezonun ikinci maçında oyuna dahil oldu. Son anlarda bulduğu pozisyonu gole çeviren Icardi, çok özlediği Galatasaray taraftarına kavuştu.

STADYUM ŞARKILARLA İNLEDİ

9 ay sonra yeşil sahalara geri dönerek golle buluşan Icardi, attığı golün ardından 'Aşkın Olayım' şarkısıyla RAMS Park'ı adeta inletti. Maç sonunda da galibiyet üçlüsü Icardi'den geldi.

"MUTLULUKTAN UÇUYORUM"

281 gün sonra geri dönen Icardi, dakikalar içinde golünü attı! Stadyum Aşkın Olayım şarkısıyla inledi... 2

Arjantinli süperstar maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mantalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"BU BANDI GURURLA TAŞIYORUM"

281 gün sonra geri dönen Icardi, dakikalar içinde golünü attı! Stadyum Aşkın Olayım şarkısıyla inledi... 3

Galatasaray'daki kaptanlığı hakkında konuşan Icardi, "Çok mutluyum bu kulübü temsil ettiğim için, gururla bu bandı taşıyorum. Nando'dan devralmak da özel bir şey benim için. Kendisi burada bir efsane. Dışarıda da arkadaşım olan birisi. Ondan aldığım için de ayrı bir gurur duyuyorum. Üzerinde kızlarımın ve sevgilimin isimleri yazılı. Hepimiz için çok özel bir gün oldu." dedi. Her zaman söylediğim gibi, Galatasaray zaten büyük bizim onu daha da büyük yapmamız gerekiyor." sözleriyle noktaladı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da ikinci Osimhen dönemi başladı!Galatasaray'da ikinci Osimhen dönemi başladı!
Galatasaray yeni sezona da kayıpsız devam ediyor! Fatih Karagümrük'ü mağlup edip 2'de 2 yaptılarGalatasaray yeni sezona da kayıpsız devam ediyor! Fatih Karagümrük'ü mağlup edip 2'de 2 yaptılar
Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ve Putin yıllar sonra buluştu! Alaska'da tarihi zirve

Trump ve Putin yıllar sonra buluştu! Alaska'da tarihi zirve

İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: Selahattin Yılmaz ve 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: Selahattin Yılmaz ve 12 şüpheli yakalandı

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu transferi için resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu transferi için resmi açıklama geldi!

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak 3 oyuncunun ismini açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.