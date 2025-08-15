281 gün sonra geri dönen Icardi, dakikalar içinde golünü attı! Stadyum 'Aşkın Olayım' şarkısıyla inledi...

Galatasaray, Süper Lig’in 2’nci haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadeyi sarı-kırmızılılar Icardi'nin de golüyle 3-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

MAURO ICARDI GERİ DÖNDÜ

281 gün önce oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, yeni sezonun ikinci maçında oyuna dahil oldu. Son anlarda bulduğu pozisyonu gole çeviren Icardi, çok özlediği Galatasaray taraftarına kavuştu.

STADYUM ŞARKILARLA İNLEDİ

9 ay sonra yeşil sahalara geri dönerek golle buluşan Icardi, attığı golün ardından 'Aşkın Olayım' şarkısıyla RAMS Park'ı adeta inletti. Maç sonunda da galibiyet üçlüsü Icardi'den geldi.

"MUTLULUKTAN UÇUYORUM"

Arjantinli süperstar maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mantalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"BU BANDI GURURLA TAŞIYORUM"

Galatasaray'daki kaptanlığı hakkında konuşan Icardi, "Çok mutluyum bu kulübü temsil ettiğim için, gururla bu bandı taşıyorum. Nando'dan devralmak da özel bir şey benim için. Kendisi burada bir efsane. Dışarıda da arkadaşım olan birisi. Ondan aldığım için de ayrı bir gurur duyuyorum. Üzerinde kızlarımın ve sevgilimin isimleri yazılı. Hepimiz için çok özel bir gün oldu." dedi. Her zaman söylediğim gibi, Galatasaray zaten büyük bizim onu daha da büyük yapmamız gerekiyor." sözleriyle noktaladı.