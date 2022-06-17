29. Adana Altın Koza Film Festivali için başvurular başladı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’nin en prestijli festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivali aracılığıyla sinemaya ve sanata desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Festival çerçevesinde dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak.(İHA)



