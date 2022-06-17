Ana de Armas’ın Marilyn Monroe’ya hayat verdiği “Blonde” filminden ilk fragman yayınlandı

Joyce Carol Oates tarafından yazılan çok satan tarihi romandan uyarlanan Blonde filminin senaryosunu Andrew Dominik kaleme aldı. Marilyn Monroe'nun hayatının kurgulanmış bir versiyonunu sunacak olan film sanatçının şöhretinin zirve yaptığı 1950-1960’lı yılları gösterecek.

BRAT PİTT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ana de Armas'a, Oscar'lı oyuncu Adrien Brody'nin ve Bobby Cannavale, Garret Dillahunt, Julianne Nicholson, Sara Paxton gibi isimlerin eşlik ettiği Blonde filminin yapımcılığını Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B üstleniyor.



