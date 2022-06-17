Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Ana de Armas’ın Marilyn Monroe’ya hayat verdiği “Blonde” filminden ilk fragman yayınlandı

Ana de Armas’ın Marilyn Monroe’ya hayat verdiği “Blonde” filminden ilk fragman yayınlandı

17.06.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Andrew Dominik imzasını taşıyan ve Marilyn Monroe’un hayatını anlatacak olan “Blonde” filminden ilk fragman geldi. 23 Eylül’de Netflix’te yayınlanması beklenen ve Marilyn Monroe’u Ana de Armas’ın canlandırdığı film 1950 ila 1960’lı yılların Hollywood’unu izleyicisine sunacak.

Joyce Carol Oates tarafından yazılan çok satan tarihi romandan uyarlanan Blonde filminin senaryosunu Andrew Dominik kaleme aldı. Marilyn Monroe'nun hayatının kurgulanmış bir versiyonunu sunacak olan film sanatçının şöhretinin zirve yaptığı 1950-1960’lı yılları gösterecek.

BRAT PİTT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

2

Ana de Armas'a, Oscar'lı oyuncu Adrien Brody'nin ve Bobby Cannavale, Garret Dillahunt, Julianne Nicholson, Sara Paxton gibi isimlerin eşlik ettiği Blonde filminin yapımcılığını Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B üstleniyor. 

Marilyn Monroe'nun şöhretinden yıllar önce çekilmiş, en özel fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor!Marilyn Monroe'nun şöhretinden yıllar önce çekilmiş, en özel fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk yapımı film, Amerika’dan iki ödülle döndüTürk yapımı film, Amerika’dan iki ödülle döndü
Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”
Fakir büyümüştü! Genç güzel şimdi 19 yaşında bir milyonerFakir büyümüştü! Genç güzel şimdi 19 yaşında bir milyoner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Mesleği şaşırttı! Ölen kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor

Mesleği şaşırttı! Ölen kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.