29 Ekim'de nereye gidilir? 29 Ekim tatili için en güzel rotalar

Uzun yaz tatilinin ardından tüm izinlerini kullanan seyahatseverler, özel günlerdeki tatilleri değerlendirmeye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile başlıyor. Bu yıl 29 Ekim’in Salı gününe denk gelmesi sebebiyle sadece pazartesi gününü izin alarak 4 gün keyifli bir tatil yapmak isteyenler seyahatlerini şimdiden programlayabilir. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ANLAMLI ZİYARET: ANITKABİR, ANKARA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir’i ziyaret ederek yaşayabilirsiniz. Her biri ayrı bir anlam taşıyan kuleler, meydanlar, müzeler ve mozolelerin bulunduğu Anıtkabir’de; Anıt Bloku bölümünde bulunan ve 24 Oğuz boyunu temsil eden heykellerden oluşan Aslanlı Yol’dan yürüyerek Türk tarihini adım adım keşfedebilir, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden ilham alan Barış Parkı’nda vakit geçirebilir, Anıtkabir içinde yer alan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezerek ziyaretinizi tamamlayabilirsiniz. Başkent gezinizi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi’ni gezerek veya farklı kültürel mirasları barındıran 74 müzeden ilginizi çekenleri ziyaret ederek genişletebilir, seyahatinizi şehrin en meşhur yemeği Aspava’yı tadarak renklendirebilirsiniz.

YAZ MEVSİMİNİN HALA DEVAM ETTİĞİ ANTALYA Sonbaharda dahi deniz ve güneş tatili yapmak isterseniz, sezonun son günlerini değerlendirmek üzere Antalya ve çevresini tercih edebilirsiniz. 29 Ekim tatilinde; butik otelleri, her şey dahil tatil köyü konseptleri ve çevre yörelerdeki kamp alanları ile farklı alternatifler sunan Akdeniz’in keyfini çıkarabilir; antik kentler, şelaleler ve gizli mağaralar ile hem doğa hem de kültür dolu dört gün yaşayabilirsiniz. BEMBEYAZ TRAVERTENLERİN EVİ: PAMUKKALE, DENİZLİ Antik çağlardan beri çok önemli kültürlerin merkezi olan Pamukkale, şifalı kaplıcaları, kalsiyum oksit içeren termal suları ile dünyanın sayılı doğal alanları arasında yer alıyor. 29 Ekim tatilinizde, 1988 yılında UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’ne giren pamuk gibi bembeyaz travertenlere ev sahipliği yapan Pamukkale’yi gezebilirsiniz. Dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan Pamukkale’de travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti, Antik Havuz, Laodikya Antik Kenti gibi tarihi ören yerlerini ve kaplıcaları ile dünya çapında nam salmış olan Karahayıt’ı gezerek sonbahar tatilinizi büyülü bir coğrafyada geçirebilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN OKSİJEN DEPOSU: KAZDAĞLARI, ÇANAKKALE - BALIKESİR Türkiye’de oksijenin en fazla olduğu yerler arasında bulunan Kaz Dağları, eşsiz manzarası ve çeşitli bitki türleri ile görenleri cezbediyor. Dört günlük tatilinizde bu doğa harikası yeri arkadaşlarınız ya da ailenizle ziyaret edebilir, hayranlık uyandıran doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz. Ege lezzetlerini tadabileceğiniz ve birbirinden eğlenceli aktiviteleriyle unutulmaz bir tatil yaşayabileceğiniz Kaz Dağları’nda şehir stresinden uzak bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir deneyim sizi bekliyor. YURT DIŞI VİZESİZ DE GEZİLİR Yeni ülkeleri, lezzetleri ve kültürleri keşfetmeyi sevenlere özel, obilet.com 29 Ekim tatilinde gidilebilecek vizesiz Avrupa ülkeleri arasından öneriyor: BALKANLAR'DA TARİH ve DOĞA İÇ İÇE: ARNAVUTLUK Vahşi doğası, nefes kesen manzaraları, ucuz şehir hayatı ile avantajlı bir Balkan ülkesi olan Arnavutluk, hem doğa hem de tarih severler için keşfedilmesi gereken yerlerin başında yer alıyor. Arnavutluk gezinizde; kaleler, kuleler, saraylar ve surlarla geçmişe yolculuk yaparken Balkan lezzetlerinin de tadını çıkarabilirsiniz.