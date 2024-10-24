29 Ekim kutlamaları iptal mi? Şahan Gökbakar'dan 29 Ekim çıkışı! "Kutlamaları iptal etmek..."

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı merak ediliyor.

Hain saldırı sonucunda "29 ekim kutlamaları iptal mi?" sorusu gündemde yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de hain saldırı nedeniyle 29 Ekim cumhuriyet Bayramı kutlama programının iptal edildiğini açıkladı.

ANKARA VE İZMİR'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise teröre inat kutlamaları iptal etmeyeceklerini açıkladı.

Şahan Gökbakar ise iptal haberleri peş peşe gelirken bir paylaşımda bulundu.

Şahan Gökbakar "Cumhuriyet Bayramı'nı asıl bugünlerde daha yüksek sesle, gururla ve coşkuyla kutlamalıyız. Kutlamaları iptal etmek büyük bir hata olur!" deyince gündem oldu.