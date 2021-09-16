Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 29 yıl sonra yeniden! The Bodyguard filminin çekimleri için hazırlıklar başladı

29 yıl sonra yeniden! The Bodyguard filminin çekimleri için hazırlıklar başladı

16.09.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Whitney Houston ve Kevin Costner’ın başrollerini paylaştığı 1992 yapımı ‘The Bodyguard’ filmi yeniden çekilecek. Gişede büyük başarılar elde eden The Bodyguard filminin henüz oyuncu kadrosu kesinleşmedi. Ancak yapım ekibinin başrol için Cardi B üzerinde yoğunlaştığı konuşuluyor.

29 yıl sonra yeniden! The Bodyguard filminin çekimleri için hazırlıklar başladı

Star Wars serisinin ilk iki filminin senaristi Lawrence Kasdan‘ın senaryosunu yazdığı orijinal Bodyguard filmiyle birlikte, Whitney Houston’ın I Will Always Love You, I Have Nothing, I’m Every Woman, Queen of the Night gibi şarkıları ikonik hale gelmişti. 1992 yılının en ses getiren yapımlarından biri olan filmin yeni uyarlaması ise merakla bekleniyor. Warner Bros’un hazırlıklarına başladığı filmin senaryosunu, The Inheritance oyununun Tony adayı yazarı Matthew López yazacak.

Gösterildiği yıl dünya çapında 400 milyon dolarlık hasılat elde eden, tüm zamanların en çok satan film müziği albümüne sahip olan, şarkıları müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Bodyguard, eski bir ajanın, ölüm tehdidi içeren mektuplar almasıyla ünlü bir pop yıldızının korumalığını yapmak için görevlendirilmesi ve sonrasında ikili arasında başlayan unutulmaz aşkı konu alıyordu.

OYUNCU KADROSU KESİNLEŞMEDİ

Kasdan Pictures’tan Lawrence Kasdan, Dan Lin ve Jonathan Eirich’in yapımcılığını; Nick Reynolds’ın ise yürütücü yapımcılığını üstleneceği filmin başrol oyuncuları henüz açıklanmadı. Ancak başrol kadrosu için Chris Hemsworth ve Tessa Thompson ile Channing Tatum ve Cardi B isimleri konuşuluyor.

Matrix efsanesi geri dönüyor! The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) çekilme nedeni ilk kez açıklandıMatrix efsanesi geri dönüyor! The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) çekilme nedeni ilk kez açıklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkek arkadaşları bile ayırt edemiyor! Fenomen üçüzler sosyal medyanın gündemine oturduErkek arkadaşları bile ayırt edemiyor! Fenomen üçüzler sosyal medyanın gündemine oturdu
Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Cardi b
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Acı veda! Tostçu Mahmut gözyaşlarıyla uğurlandı

Acı veda! Tostçu Mahmut gözyaşlarıyla uğurlandı

Kendi idrarını içiyor! İşte nedeni

Kendi idrarını içiyor! İşte nedeni

Bir asırı devirdi! Tüm dünya komplo teorileri üretti

Bir asırı devirdi! Tüm dünya komplo teorileri üretti

Kesenin ağzı açıldı! 200 develi evlilik teklifini itiraf etti

Kesenin ağzı açıldı! 200 develi evlilik teklifini itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Bağımlılığı herkesi şaşırttı! Arı sokmasından zevk alıyor

Bağımlılığı herkesi şaşırttı! Arı sokmasından zevk alıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar

Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.