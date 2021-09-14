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Matrix efsanesi geri dönüyor! The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) çekilme nedeni ilk kez açıklandı

14.09.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen The Matrix serisinin dördüncü filmi, 22 Araşol’ta vizyona girecek. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni Lana Wachowski’nin çekim nedenini ilk kez açıkladı.

Matrix efsanesi geri dönüyor! The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) çekilme nedeni ilk kez açıklandı

İlk filmi 1999'da yayınlanan "The Matrix"in ardından 2003'te yayınlanan "Matrix Revolutions" filmiyle seriye uzun bir ara verilmişti. The Matrix'in, 18 yıl aradan sonra tamamlanan 4. filmine dair yönetmen Lana Wachowski; Berlin Uluslararası Edebiyat Festivali'nde merak edilen soruları cevapladı. Yönetmen, Resurrections'ı çekme kararını annesini, babasını ve yakın bir arkadaşını kaybettikten sonra aldığını söyledi.

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Independent Türkçe'nin haberine göre; Washowski, bir gün kendisini çok kötü hissettiği bir anda Neo ve Trinity’nin hikayesini yeniden ortaya çıkartmak istedi. Wachowski filmin fragmanında kullanılan Jefferson Airplane şarkısı White Rabbit parçasının göründüğünden çok daha derin bir anlamı olduğunu söyleyerek hayranlarının heyecanını bir miktar daha körükledi.

Wachowski ayrıca Matrix serisinin başrol oyuncusu Keanu Reeves'e filmin bitmiş halini gösterdiğinde verdiği tepkiyi anlattı. 56 yaşındaki yönetmen "Filmi Keanu'ya izlettik ve gerçekten çok şaşırdı ve muazzam düzeyde anlayışlı olduğu tipik Keanu yorumlarından birini yaptı" dedi.

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Yönetmenin aktardığına göre Reeves, Wachowski'nin 20 yıl önce anlattığı hikayeyle dijital dünyanın etkilerine yönelik tüm dünyayı etkilediğini söyledi ve "Aynı karakteri, aynı hikayeyi ve aynı şeyleri aldın ve bir şekilde bunu önümüzdeki yirmi yılla ilişkili hale getirdin. Bunu nasıl yaptın?" diye konuştu.

Matrix efsanesi geri dönüyor! The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminden ilk fragman geldi!Matrix efsanesi geri dönüyor! The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminden ilk fragman geldi!


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