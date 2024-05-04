3-0 kazanılan Cadiz maçında 65 dakika sahada kalmıştı! Ancelotti'den Arda Güler için çok ilginç açıklama... "Gençlere süre vermek için burada değilim"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-0 kazanılan Cadiz maçının ardından kameraların karşısına geçerken açıklamalarda bulundu. 65 dakika sahada kalan Arda Güler için de konuşan Ancelotti milli yıldız için yapması gerekeni yaptı derken, ilginç de bir açıklamada bulundu.

"GENÇLER SÜREKLİ GELİŞİYOR"

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkileyici bir performans gösteren Arda Güler'in performansını değerlendiren Ancelotti, "Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE SÜRE VERMEK İÇİN BURADA DEĞİLİM"

Önceliğinin genç oyunculara süre vermek olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil." sözlerini sarf etti.

"UMRUMDA DEĞİL"

Şampiyonluğa yaklaşmaları hakkında da konuş Ancelotti, "Kutlamaların ne zaman olacağı umurumda bile değil, şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettik. Şu anda soyunma odasında coşku falan yok çünkü çarşamba günü Bayern Münih ile çok kritik bir maçımız var." dedi.





