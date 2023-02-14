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'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı! Ligden çekilen kulüpler duyuruldu! Talebi kabul edilmeyen kulüplerin de olduğu açıklandı...

14.02.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında ligden çekilme talebi kabul edilen kulüpler açıklanırken, bazı kulüplerin istekleri reddedildi. Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması için FIFA ile görüşme halinde olduklarını da ifade etti. Kulüplerin sezonun geri kalanında oynanacak olan maçlarda hükmen mağlup olacakları da kaydedildi.

'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı! Ligden çekilen kulüpler duyuruldu! Talebi kabul edilmeyen kulüplerin de olduğu açıklandı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından bazı kulüpler, ligden çekilme taleplerinin federasyona sunulduğunu duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. ve 3. Lig kulüpleriyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

LİGDEN ÇEKİLME TALEBİ ONAYLANANLAR

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Yapılan görüşme sonrasında kamera karşısına geçen Büyükekşi, depremden etkilenen şehirlerin kulüpleri olan Diyarbekirspor, Adıyaman FK, Osmaniyespor, Kahramanmaraşspor ve Malatya Arguvan SK'nın ligden çekilme taleplerinin onaylandığını açıkladı.

İSTEĞİ KABUL EDİLMEYEN KULÜPLER

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İki büyük depremden etkilenen 10 il dışında yer alan kulüplerin çekilme isteklerinin kabul edilmediğini ifade eden Büyükekşi, "Sivas Belediyespor, Tarsus İdmanyurduspor ve Niğdespor çekilmek istediğini ilettiler. Lig sonuncusu veya son iki üç sırasında yer alan kulüpler, bunları reddettik." şeklinde konuştu.

Öte yandan TFF Başkanı transfer döneminin uzatılması için FIFA ile görüştüklerini de söyledi.

HÜKMEN MAĞLUBİYET: 3-0

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Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi.

Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.

İŞTE LİGDEN ÇEKİLEN KULÜPLER

  • Süper Lig: Hatayspor, Gaziantep FK
    1. Lig: Yeni Malatyaspor, Adanaspor
    1. Lig: Adıyaman FK, Diyarbekirspor
    1. Lig: Kahramanmaraşspor, Adıyaman Arguvan Spor
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