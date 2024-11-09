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3-1'lik Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş: Travma var, başkanla görüşeceğim...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.11.2024 23:02
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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip olurken, teknik direktör Şenol Güneş mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

3-1'lik Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş: Travma var, başkanla görüşeceğim...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rizespor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Kazanmak için çıktık sahaya, 3 puanla yeni bir ivme kazanırız diye ama 3-1 yenildik. Öne geçmiş olmamız bizi rahatlatmadı, tam tersine daha çok geriye çekildik. Rakip kaleye gitmek açısından daha çok pozisyon bulmayı düşünüyorduk. Uzak oynadık rakibe, rakip de son dakikada attığı golle bizimkiler demoralize oldu. İkinci yarı başlangıcında da umudumuz vardı ama maalesef oyuncularımız beklediğimiz performansı ortaya koyamadı. Kritik maçta 3 puan kaybeden olarak... Üzülmek bile demiyorum. Felaket, kabus... 1-0 öne geçip savunma anlayışında da başarılı olamamak, hücum yapamamak... Tercihlerim, oynanan oyun beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI İYİYDİK"

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Fenerbahçe'ye karşı iyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Güneş, "Kendime kızıyorum. İlk günden beri hayal ettiğimiz futbolu oynamak istiyoruz. Zaman zaman çıkış yapıyoruz ama sıkıntı yaşıyoruz. Başakşehir'i yendik ama Göztepe'ye yenildik. Fenerbahçe'ye karşı iyiydik ama burada tamamen dağıldık. Oyuncularda travma var herhalde. Rahat değiller. Oynayacaklar diye bekliyorum ama... Üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ YÖNETİME İLETMEK LAZIM"

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Şenol Güneş ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bu durum hayal kırıklığı. Üst üste 3 maç yenildik. Çok kolay kaybettik. En iyi oyunumuz Fenerbahçe'ye karşıydı ama onu da kaybettik. İyi oyun da yetmiyor. Kadro içinde bir hareketlilik yapılabilir. Kendi adıma, oyuncular adına her şeyi yönetime iletmek gerekiyor. Başkanla yönetimle görüşmek lazım. Onlar takım için her şeyi yaptılar. Takımın morali bozuktu, beklentisi büyüktü. İyi oynamadı, iyi oynadı, şu oldu, bu oldu bütün mazeretler ne olursa olsun oynadığımız oyun bizi tatmin etmiyor. Oyuncular da tatmin olmuyordur. Bu oyun, hayal ettiğimiz oyun değil."

"BÜYÜK BİR TRAVMA VAR"

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Deneyimli teknik adam, "Daha dirençli, isyan eden bir takım görmek isterdim ama maalesef olmadı. Büyük bir travma var. Oyundaki dalgalanmalar buna bağlı. Bulunduğumuz durum iyi değil. Çıkışın yollarını arayacağız. Söylenecek hiçbir söz yok bu maç sonrası. Hakikaten üzgünüm. Üst üste 3. mağlubiyet. Oyun olarak tatmin değiliz. Trabzonspor taraftarına, camiasına iyi futbol sözü verdik. Burada ne hücumda ne savunmada, sadece bu maçta değil çok maçta bu oldu, alt sıralardaki takımlara çok puan kaybettik. Diğer takımlardan oyun olarak farkımız kalmadı. Trabzonspor büyük takım, bunun başına gelmesini istemeyiz. Çözümü kendi içimizde halledeceğiz. Moral bozukluğunu tarif etmekte zorluk yaşıyorum. Oyun olarak çok sıkıntılı. Bizim 1-0'dan sonra oyunu kontrol edemememiz, yediğimiz gol sonrası isyan etmemek bizi üzmüştür. 3 puan kaybederek, zor bir duruma düşerek kendimizi hayal kırıklığına soktuk. Durumumuz hayal kırıklığı."

"ÇOK OYUNCU GİDECEK, ÇOK OYUNCU GELECEK"

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Birçok oyuncunun gideceğini söyleyen Şenol Güneş, "Kendimi de işin içine katarak eleştiriyorum. Elimizdeki bütün oyunculardan iyi bir 11 ortaya koymalıydık. Geçen maçta iyi şeyler, arzu falan var. Yeterli miydi, eksikti ama bu maçta daha iyi olur diye düşündüm, olmadı. Oyun gitgelleri bizi çok sıkıntıya sokuyor. İlk 11, daha sonra koyduğunuz oyuncular bu işi yapmaya müsait oyuncular. Zaten Trabzonspor'da birçok oyuncu gidecektir, birçok oyuncu gelecektir, bu doğaldır. İsterdik ki eldeki oyuncular olsun ama bu olmadı." ifadelerini kullandı.

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