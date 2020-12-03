"3 Aralık, kutlama değil farkındalık günü"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelliler için Kütahya’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcilerini kabul etti.

Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama değil farkındalık günü olduğunun altını çizen Vali Ali Çelik, “Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek için önemli bir gün. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler buradayız. Karşı karşıya kaldığınız her sorun bizim sorunumuz. Sizler için ne yapmamız gerekiyorsa 24 saat hazırız. Vatandaşlarımızdan da çözümlere katkı sunmalarını bekliyoruz” dedi.

“Her alanda destekçiniziz”

Engelli bireylerin yaşamlarını insan onuruna yakışır şekilde sürdürebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çalışmalar yapıldığını belirten Vali Ali Çelik, “Devletimiz ‘insanı yaratılmışların en şereflisi’ olan, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için ciddi anlamda çaba sarf ediyor. Kütahya’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz 2 bin 857 engelli yakınına her ay 1 milyon 544 bin TL ödeme yapıyor. 2020 yılı Ekim ayı itibarıyla 43 milyon 190 bin 400 TL ödeme gerçekleştirildi. 2 bin 981 vatandaşımıza engelli maaşı, 214 vatandaşımıza engelli yakın aylığı ödeniyor” diye konuştu.