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  4. 3 bin liralık telefon sipariş etti, paketten çıkanları görünce şoke oldu

3 bin liralık telefon sipariş etti, paketten çıkanları görünce şoke oldu

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde, kayıp eşya bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği mesajının ardından internet üzerinden iki sipariş veren ve kapıda ödeme yapan bir kişi, bitki çayı ve solüsyonu görünce şok oldu.

Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesinde yaşayan Hüseyin Gültekin (53) ve Meltem Gültekin çifti, kayıp eşya bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği bilgisini aldı. Bunun üzerine söz konusu internet sitesine giren çift, 3 bin liralık iki telefonu 349 TL olarak sipariş etti. Daha sonra kargo geldi ve çift kapıda 349 TL ödeme yaptı. Kargo görevlisi gidince heyecanla paketi açan çift, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Paketten iki telefon yerine bitki çayı ve solüsyon çıktı. Dolandırıldıklarını anlayan çift, ihale ile telefon aldıkları için bu mesajın doğru olduğuna inandıklarını belirtti. Hüseyin Gültekin, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ifade ederek, "Biz bu mesaja inandık 349 liramız gitti. Bundan sonra vatandaşlar böyle mesaj ve aramalara inanmasınlar daha dikkatli olsunlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir dikili telefon bitki çayı

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