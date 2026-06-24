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3 bin yıllık apartman görenleri şaşkına çeviriyor! Tam 100 odası var

Sivas'ın Zara ilçesinde 3 bin 200 yıllık geçmişe sahip Kral Kaya Mağaraları, apartmanı andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor. Mağara apartman, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Gökçen Kökden

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde bulunan kaya mağaraları dikkat çekiyor. Oyularak inşa edilen ve yaklaşık 100 odanın bulunduğu mağaraların tarihi yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine dayanıyor.

3 bin yıllık apartman görenleri şaşkına çeviriyor! Tam 100 odası var 1

Gözetleme deliklerinin de bulunduğu Kral Kaya Mağaraları, görüntüsüyle apartmanı andırıyor. Mağarada Roma döneminde yaşam olduğuna işaret eden haç işaretleri de bulunuyor. Birbirleriyle bağlantılı olan mağaralar, özellikle yaz aylarında ziyaretçileri ağırlıyor. Yıllar içerisinde çevresel etkenlerle zarar gören mağaralardan kopan kaya parçaları tehlike arz ederken, köylüler mağara apartmanın restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

"GELENLER SADECE UZAKTAN GÜZELLİKLERE BAKIP GİDİYOR"

3 bin yıllık apartman görenleri şaşkına çeviriyor! Tam 100 odası var 2

Tödürge köyünde doğup büyüyen Kadir Aluç, "Burası 3 bin 200 yıllık bir yer, hatta daha da eskilere dayanıyor. Roma dönemlerinde burada yerleşim olmuş. Burası yırtıcı hayvanlardan korunmak için yapılan ve daha sonra yerleşim yeri olarak kullanılan, yüksek katmanlı apartman dediğimiz bir yapı. Diğer adıyla Kral Kaya Mağaraları. Baktığımız zaman kral kafasını görmekteyiz. İnsanların burada yaşadığını ve Roma döneminde burada olduklarını kayalardaki haç işaretlerinden anlayabiliyoruz. 100'e yakın mağara bulunmakta ve bu mağaraların birbirine geçişleri vardır. Günlük 200 ile 250 kişi geliyor. Yazın okullar kapanınca bu sayı bini bulabiliyor ve bu bizi mutlu ediyor. Ancak gelenler sadece uzaktan güzelliklere bakıp gidiyor. Turizm açısından daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun hem köyümüze hem de Zara'ya değer katacağına inanıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas apartman
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