3 büyüklerden başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda "Hakkari bölgesinde askeri araca teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu iki askerimizin şehit düştüğünü, bir askerimizin ise yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari'de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda ise, "Hakkari bölgesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



