Gürcistan'ın Batum kentinde üniversite eğitimi gören iki Beşiktaş taraftarı, sokakta yürüdükleri sırada 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Gençlerden biri omzundan bıçaklanırken diğeri de darbedildi.

Olay, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmanın ardından yaşandı. Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullandığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, bu kez üniversite öğrencisi iki Türk genç hedef alındı.

BEŞİKTAŞ ATKILARINI ÇIKARMALARINI İSTEDİLER

Batum'da eğitim hayatını sürdüren Beşiktaş taraftarı iki genç, akşam saatlerinde Hilton Oteli yakınlarında yürüdükleri sırada 3-4 kişilik bir Gürcü grubun yanlarına yaklaşmasıyla saldırıya uğradı.

Grubun, gençlerden boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istediği öğrenildi. Türk öğrencilerin atkılarını vermeyi reddederek karşı koyması üzerine gerginlik büyüdü. Yaşanan arbede sırasında iki genç darbedilirken, öğrencilerden biri omzundan bıçakla yaralandı.

KONSOLOSLUK DEVREYE GİRDİ

Olayın ardından otel görevlilerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan saldırının ardından Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de harekete geçerek Gürcü makamlarıyla temasa geçti.